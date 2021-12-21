消息：中国吉利及法国雷诺将合作生产混合动力车

知情人士透露，中国吉利控股集团及法国雷诺料将在不久后宣布达成合作协议，将合作在韩国生产吉利旗下混合汽车，并考虑可能将韩国制造的汽车以免税方式出口美国。

据路透社报道，从今年初开始协商的这项协议还涉及在中国建立合资企业，将让雷诺得以强化目前处境艰难的韩国业务，以及整体亚洲业务实力。

雷诺在2020年结束中国业务。消息人士称，雷诺将藉由建立一个以插电式混合动力车为主的新品牌，重新回到中国这个全球最大的汽车市场，该品牌将由吉利与雷诺共同管理。

吉利料将与雷诺合作新推出一系列环保车型，使用吉利旗下的智慧魔方(CMA)架构，还有吉利汽车的供应链和制造厂。智慧魔方是吉利与沃尔沃目前共享的中型车基础架构。

消息人士说，预计雷诺将专注于汽车设计，以及在中国市场新品牌的销售和营销。

对吉利来说，这项协议可能帮助其在韩国取得生产的立足之地，并使用雷诺在韩国的组装厂。雷诺通过与三星集团旗下部门的一个本地品牌，在韩国生产与销售汽车已超过20年。

一位消息人士指出，吉利计划在韩国釜山雷诺工厂生产的一款汽车是领克01运动休旅车(SUV)。

这款领克01车型目前有三种动力系统可供选择，分别是燃油、常规油电混合动力、以及插电式混合动力。

目前尚不清楚吉利计划在釜山生产哪种动力汽车，但三位消息人士中的一位表示，汽油燃料和混合动力车型都将在韩国生产。

一名消息人士称，藉此交易吉利可能获得“后门”进入美国市场。

三名消息人士中的两人透露，吉利正在研究是否可以利用韩国与美国签有的自贸协定，将领克混合动力车出口到美国市场。

鉴于疫情和美中紧张关系加剧，奇瑞等中国汽车制造商搁置了进军美国市场的计划。

消息人士称，在韩国雷诺将试图通过在釜山工厂生产雷诺三星版的某些领克车型来重整旗鼓。

雷诺控股80%的雷诺三星汽车(Renault Samsung Motors)近年来举步维艰。去年，包括出口在内的汽车销量较2017年下降了近50%，至11.6万辆。今年截至11月的总销量为12万辆汽车。

雷诺及其全球联盟伙伴日产汽车7201.T在中国的合作伙伴都曾是东风集团，但东风雷诺合资公司在去年解散。

长期以来，雷诺和日产一直在共同设计、生产和销售汽车，共享平台和其他汽车零部件，以降低生产和其他成本。

目前尚不清楚雷诺与吉利的新合作关系将如何影响雷诺-日产联盟。

