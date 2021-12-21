习近平：厦门特区在促统大业中发挥独特作用

中共总书记习近平说，厦门经济特区为改革开放和社会主义现代化建设作出重要贡献，在促进国家统一大业中发挥了独特作用。

据新华社消息，厦门经济特区建设40周年庆祝大会今天（21日）在福建省厦门市举行，会上宣读了习近平贺信。

习近平在贺信中说，40年来，在中共中央坚强领导下，厦门经济特区开拓创新、锐意进取，各项事业实现历史性跨越，为改革开放和社会主义现代化建设作出重要贡献，在促进国家统一大业中发挥了独特作用。他也称，这充分证明兴办经济特区的战略决策完全正确。

习近平也提出，希望厦门经济特区坚持中国特色社会主义道路，全面深化改革开放，推动高质量发展，促进两岸融合发展，努力率先实现社会主义现代化，为全面建设社会主义现代化国家、实现第二个百年奋斗目标作出新的更大的贡献。

厦门经济特区是中国七个经济特区之一，1980年10月由中国国务院批准设立，最初选址在厦门岛北部湖里，初始面积2.5平方公里，1981年10月15日动工建设。1984年邓小平视察厦门后，特区范围次年扩大到全岛。

此后，厦门又相继设立海沧、杏林、集美三个台商投资区和象屿保税区。2010年，厦门经济特区扩大到全市范围。

统计资料显示，过去40年，厦门市经济总量年均增长15%，外贸进出口总额年均增长18%，外贸进出口占福建省比重达49.3%。

厦门也是两岸经贸合作最紧密的区域，引进了20多家台湾百大企业，台企工业产值约占厦门规上工业总产值四分之一。厦门口岸的台湾水果、食品、酒类、图书、大米等进口量居大陆第一，是大陆最大的对台贸易口岸。

中共福建省委和福建省政府本月19日发布的《关于支持厦门建设高质量发展引领示范区的意见》也提出，打造高新技术产业发展标杆、两岸融合发展先行示范区、服务国内国际双循环的枢纽节点、市域社会治理现代化样板和共同富裕示范区。

中国国家副主席王岐山今天出席庆祝大会。他在致辞时说，希望厦门在深化改革、扩大开放上再开新局，在推动高质量发展上再谱新篇，在促进两岸融合发展上再立新功，在提高人民生活品质上再攀高峰。

另据厦门网报道，厦门市今晚还将在闽南大戏院举行《“踏浪高歌”庆祝厦门经济特区建设四十周年情景音诗画》文艺演出，庆祝经济特区建设40周年。