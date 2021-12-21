中国各类高等教育中女生占比均超过男生

中国国家统计局12月21日发布《中国妇女发展纲要（2011至2020年）》终期统计监测报告显示，各类高等教育中女生占比均超过男生。

据中国国家统计局官网消息，中国高等教育得到快速发展，女性接受高等教育机会不断增加。

高等教育毛入学率2020年为54.4%，比2010年提高27.9个百分点。高等教育在校生中女研究生人数为159.9万人，占全部研究生的比重达到50.9%，比2010年提高3.1个百分点；普通本专科、成人本专科在校生中女生分别为1674.2万人和450.6万人，占比分别为51.0%和58.0%，分别比2010年提高0.1个和4.9个百分点。

根据第七次中国全国人口普查结果，2020年全国15岁及以上人口平均受教育年限为9.91年，其中男性10.22年，女性9.59年，性别差距由2010年的女性比男性少0.8年缩小为少0.6年。全国文盲率2.67%，其中女性为4.10%，比2010年下降2.1个百分点，性别差距由2010年的女性比男性高4.1个百分点缩小为高2.8个百分点。

2020年，城镇单位女性就业人员为6779.4万人，比2010年增加1917.9万人，增长39.5%。女性就业人员占全社会就业人员的比重为43.5%，实现《中国妇女发展纲要》中“保持在40%以上”的目标。

