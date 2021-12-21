浙江省加强网络直播监管 培育“绿色直播间”

网络直播规模居中国第一的浙江省，正在加强直播等网络经济新业态监管，尝试将直播引入标准化流程，培育“绿色直播间”，以营造清朗的网络空间。

据澎湃新闻报道，为加强直播营销等网络经济新业态监管，引导和规范行业健康发展，浙江省市场监管部门已全面启动“绿色直播间”建设，《绿色直播间管理规范》杭州市级地方标准将于12月30日起正式实施。首批计划培育200个“绿色直播间”。

浙江省对“绿色直播间”提出了四方面的建设目标：一是行业行为更加规范，违法现象得到有效治理，系统性风险得到有效遏制；二是正能量更加充沛，直播间成为营造积极健康、绿色营养、正能量充沛的主流价值和时代精神的窗口；三是发展动能更加强劲，形成规范健康的市场环境，行业良性有序竞争；四是辐射带动更加明显，各类主体的积极性和向心力显著增强，活动的影响力和号召力稳步提升。

据介绍，浙江省“绿色直播间”建设针对平台、主播、多频道网络机构（MCN）三类主体提出相应的规范要求。当局要求各直播电商平台应当依法履行信息公示，检查监控等电商平台的各项主体责任；要求主播保证发布信息的真实性，不得对商品和服务进行虚假宣传；要求MCN机构建立健全与主播的合同签约，加强对直播内容事前规范、事中审核、违规行为事后及时处置等。

中国税务部门12月20日发布通报，网络主播薇娅偷逃税被罚13.41亿元（人民币，下同，约2.81亿新元）；11月22日，网络主播雪梨、林珊珊偷逃税分别被罚6555万元、2767万元。这几起案件都是由浙江省杭州市税务部门经税收大数据分析评估发现后，依法依规立案检查并处理。

浙江省市场监管局相关负责人说，“网络直播作为互联网迭代演进的新生事物，近年呈现井喷式发展，在促进就业、扩大内需、提振经济、脱贫攻坚等方面发挥了积极作用。但同时，直播电商自带‘网红流量’，一旦发生‘翻车’事件影响也很大。”