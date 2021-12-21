中国加强银行间市场交易即时通讯工具使用规范

中国银行间市场交易商协会今天（21日）发布通知，要求市场机构在从事银行间市场债券及衍生品等交易时，应使用具有实名认证、权限管理、信息留痕及记录保存等功能的交易即时通讯工具规范开展业务。

据路透社报道，通知要求，市场参与者应实名使用交易即时通讯工具开展交易相关业务，在用户信息界面中标识可识别确认从业人员身份的个人姓名和任职机构，不得出借或借用他人的交易即时通讯工具账户。鼓励在账户名称中标识从业人员所从事的具体业务类型和岗位等信息。

此外，还要求市场参与者应采取信息技术等手段有效监控从业人员的交易相关行为，实现交易相关业务全程留痕，要求在交易即时通讯工具、交易电话、书面文件等载体中完整反映询价、报价、交易要素确认等交易活动的真实过程，并可根据合规需要建立完善特殊场景下的信息留痕规范。

对于从业人员建立群组的，市场参与者应明确有关群组建立及解散条件、建群及入群人员身份、群组人数规模、沟通业务范围等内部要求，并对从业人员建立的群组承担相应管理责任。

对于发生岗位变动或离职的从业人员，及时调整或终止其业务权限，变更或注销其交易即时通讯工具账户信息。从业人员离岗或离职后，不得继续使用原岗位或原任职机构的身份信息开展交易相关业务。