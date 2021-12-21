下午察：从“威”变“哑”的薇娅

“薇娅花了几十个亿把王力宏给救了。”

“力宏：谢谢薇娅帮我挡一下。”

“万万没想到，最后来救王力宏的，是薇娅。”

这些，都是中国网民周一在网络上的留言，收获的点赞数都高达好几万次，但围绕薇娅这位人称“直播一姐”或“带货女王”的讨论，远比这几则留言来得许多，热度甚至还一举超越了过去几天都占据娱乐新闻头条的王力宏。

让人不禁想问，作为这几年中国网络直播标志性人物的薇娅，究竟发生了什么事？

享誉华文娱乐圈的明星王力宏（右），早前被前妻李靓蕾（左）指控婚内不忠等而闹得满城风雨。（互联网）

周一下午大约3时55分左右，“薇娅偷逃税被罚13.41亿元（人民币，下同，约2.87亿新元）”这则新闻，在中国社交媒体上刷屏了——从用户数超过五亿的微博，到上亿年轻人喜爱的B站，再到订阅数好几百万的自媒体，都在议论此事。

不仅仅是因为罚款额不输一家商业巨头，中国最大在线外卖平台美团不久前因“二选一”垄断行为才被罚了34.42亿元，更令人震惊的是，一直以正能量形象示人的薇娅竟违法，而且还犯了中国民众都痛恨的偷逃税罪。

要知道，娱乐圈大腕范冰冰2018年就因偷逃税2.55亿元被全民唾弃，从此消失在公众视野里。

范冰冰2017年3月出席在香港举行的亚洲电影大奖。（路透社档案照）

根据官方通报，薇娅在2019至2020年期间合计偷逃税款7.03亿元；杭州市税务局稽查局称，是经税收大数据分析评估发现的，并指薇娅是通过隐匿个人收入、虚构业务转换收入性质虚假申报等方式偷逃税。

不过鉴于薇娅是首犯，加上如果能在规定期限内缴清共计13.41亿元的税款、滞纳金和罚款，按照中国法例规定，她将被免除刑事责任。薇娅昨天就此通过微博发布致歉信称，自己完全接受税务部门的处罚决定，“将积极筹措资金在规定时间内完成补缴税款、滞纳金和罚款”。

薇娅也在致歉信中强调，这次税务问题让她深刻认识到，“依法纳税是自己应尽的义务......向社会，向一直支持信赖我的用户致歉！错了就是错了，我愿意为我的错误承担一切后果，对不起！”

但在外界看来，薇娅的一句“对不起”，并不能抵消她接下来所要承担的后果，估计损失也远比13.41亿元这天文数字来得多。

薇娅周一下午通过微博发布致歉信称，自己完全接受税务部门的处罚决定，“将积极筹措资金在规定时间内完成补缴税款、滞纳金和罚款”。（薇娅微博）

首先，薇娅被开的第一枪，就是她赖以生财的工具——各大网络直播或社交平台一一被封，包括淘宝直播间、微博、抖音、小红书等。上个月，网名“雪梨”的朱宸慧、林珊珊两名网络主播同样因偷逃税款被罚后，她们的网络店铺、社交账户就一直被冻结至今。

可想而知，知名度和影响力比她们高出好几个维度的薇娅，估计即使交了罚款后，也会被晾一阵子，至于时间多长，没有人知道答案。但可以肯定的是，官方对此非常重视，大批官媒报道和评论就证明了这一点。

其中，《人民日报》昨天评论称，薇娅是颇具社会影响力的“头部主播”。遗憾的是，在依法履行公民纳税义务上，她没有作出应有示范。“‘头部主播’要带头知法、懂法、尊法、守法，否则，走歪走偏，再难回头。请始终牢记：促进新经济新业态在发展中规范、在规范中发展，法律亮剑既不会‘微’也不会‘哑’！”

再者，目前公共形象已倒塌的薇娅，未来若还有机会复出，带货还能否得到消费者信赖、认可都是未知数。但如果她从此一蹶不振，不能重启直播，她旗下上百上千名员工的饭碗不仅恐怕不保，一众直播平台，尤其是淘宝直播的经营估计也会大受打击。

据报道，2020年薇娅在淘宝直播的直播带货总额高达310亿元，而淘宝直播2020年全年带货成交额为4000亿元，也就是说薇娅一个人的销售额占比接近8%。由此可见，薇娅在淘宝直播中的地位举足轻重。

现年36岁的薇娅，在成为网络主播前曾作为一名歌手在娱乐圈闯荡。（互联网）

现年36岁的薇娅，早在2003年就涉足商圈。当年，薇娅与还是男友的现任丈夫董海锋，在北京动物园服装批发市场附近开了一家服装店，尽管生意不错，但怀抱星梦的她，不甘于只做成功的商人，决定走向萤光幕前，参加了一档选秀节目。

凭借天赋和努力，薇娅拿下了冠军，并还因此签约大名鼎鼎的环球唱片公司，成为一线歌手潘玮柏、陈奕迅的师妹。奈何，在不仅讲究实力的娱乐圈里，薇娅似乎缺的更多是运气，发展没有想象中顺利。后来，可能是心有不甘，仍想在这五光十色的圈子闯出一番天地，她摇身成为了一个三人团体的饶舌担当。然而，这依旧没有在业界溅起起任何水花。

在闯荡几年后，薇娅或许意识到她注定不是吃娱乐圈这口饭的，在2008年决定全心投入至商场大展拳脚。事实证明，她的这项选择是正确的。虽然期间经历过开店又关店、大赚又大亏、买房又卖房，但最终薇娅还是挺过了，而这转折点发生在2016年。

这一年，薇娅成为了还在萌芽阶段的淘宝直播的一名视频直播推销商品主播，换句话说，就是如今的“带货”主播。

“当时的直播还处于鄙视链的底端，那时候很多人觉得直播那么low（低级），包括我当了主播以后，那时候商家，都是我们求着去说你给我直播一下吧。”薇娅曾接受媒体访问时如此描述。

尽管如此，口才了得，加上靓丽外表和亲和力十足的薇娅，成功凭一己之力，扭转了当时外界对于网络直播行业的认知，而她也因此一步步走上“带货女王”的宝座。薇娅去年直播带货交易额达310亿元，就说明了一切。至于收入，就更不用说了，否则今年5月她与丈夫也不会登上《2021新财富500富人榜》，并以90亿元的身家，与知名辣椒酱品牌老干妈的创始人陶华碧并列第490名。

薇娅与丈夫董海峰（右）今年以身价90亿元人民币，登上《2021新财富500富人榜》中的第490名。（互联网）

当然，与财富水涨船高的，还有薇娅曾经渴望的知名度。自从2016年在淘宝直播一战成名——短短四个月内达到1亿元的成交额后，薇娅的高人气便从直播间，一点一点地扩散开来，更开始登上各种综艺节目、参与顶级时尚杂志的拍摄、与阿里巴巴创始人马云同框，甚至入选《时代》杂志百大影响力人物等。

乘着直播的东风，薇娅可以说是完成了当年想要在娱乐圈出头的愿望。然而，或许正因得来不易的名与利，尤其是后者，人生经历过大起大落的她，似乎舍不得将辛辛苦苦赚到的钱，吐出去一分，尽管是以合法的途径获得的。不过，交税缴税是每个国家公民的基本义务，相信叱咤商场多年的薇娅，不可能不清楚。

《环球时报》前总编辑胡锡进就此发文指出：“生意越大，钱越多，则遵纪守法的责任越大，而不是规避责任义务的特权越多......挣这么多钱还逃税！公众的这一不解和诘问十分质朴。”

但胡锡进表示，不希望看到薇娅从此消失。他并意有所指地说：“这是国家加强市场监管的一部分，能自己制造了绝境，能否绝处逢生同样取决于她自己......我看到一些人在算薇娅能不能还上被罚的十几个亿，认为她能还上的居多。我也这么看。”

胡锡进上述谈话，也点出薇娅事件的关键词：国家加强市场监管的一部分。

今年以来，中国官方已对多个行业加强监管措施，从最初的互联网，后来扩展至教育、娱乐圈等。有人说，这是官方为了破除垄断，打造一个更公平的竞争性市场环境。也有人说，通过强化监管，可以实现共同富裕——这是当下中国社会的主旋律。

甘肃省陇南市康县王坝镇王家坝村的一位村民，在陇南市康县王坝镇共享网络直播间直播带货。（新华社）

网络直播带货虽然在这几年才兴起，但是基于其互联网属性，也已经开始在中国市场露出这一苗头。以薇娅为例，她凭借强大的号召力，或者在官方眼中的不对等优势，已经在该行业里呼风唤雨，具体一点，就是拥有非常大的市场支配能力。因此，如果她继续发展下去，难免会对社会产生一定影响力，尤其在年轻群体里。

当然，薇娅会被当局盯上，还有一个更直接的原因，就是警惕“薇娅们”要按照法规老老实实缴税，毕竟网络直播带货行业之前一直都处于“野蛮生长”的情况。有分析指出，2020年中国直播电商市场规模超1.2万亿元，年增长率为197%，预计2023年直播电商规模将超过4.9万亿元。在这成长趋势下，可以想象有越来越多的直播主将日进斗金，当中难免会有人选择与薇娅一样，不惜铤而走险偷逃税。

薇娅昨天被罚重金的新闻前脚一出后，后脚便蹦出已有上千名网络主播主动补缴税款的消息。看来，这一波主播补税潮，薇娅起到了很大的警示作用。她未必是最后一个被盯上的“头部主播”，但可预见的是，像她那么有影响力的网络主播，未来应该不会再有第二个了。