西安对中高风险所在区县人员严格限制出行

西安市副市长徐明非昨天表示，为防范疫情外溢，要求非必要不出行，非必要不离市，确需离开的须持48小时核酸阴性证明。

根据央视新闻报道，徐明非在昨天下午举行的陕西西安市冠病疫情防控工作新闻发布会上通报疫情防控情况时说作出上述指示，并请广大市民给予充分理解。

报道指出，西安机场、高铁站、火车站、长途客运站，以及高速公路收费站、国省干线出入口都设立了查验点，对西安市中高风险地区所在区县人员严格限制出行，其他区县人员无48小时核酸阴性证明的也予劝返；对外省来返西安市人员，严格查验48小时核酸阴性证明。

徐明非还表示，目前全市市场物资供应充足。市场监管部门也在每日巡回检查市场供应情况、监测市场价格，严厉打击和囤积居奇、哄抬物价等不法行为，市民群众家庭可适当储存一定量的日常生活物资，但绝对不必恐慌性抢购。

对于封控、管控区域的群众，社区一线工作人员，已经组织了专门的队伍，加强群众日常生活保障服务，特别是对一些独居老人、孕产妇、残疾人、慢性病患者等特殊人群，关心关爱，积极做好生活物品和药品需求收集、代购、配送等服务。

据中国国家卫生健康委数据，中国昨天（21日）新增冠病本土病例57例，其中陕西53例（其中西安市52例、咸阳市一例）；广东两例，均在东莞市；天津一例，在西青区；广西一例，在防城港市。无新增死亡病例。新增疑似病例两例，均为境外输入病例（均在上海）。