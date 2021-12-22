布林肯致电立陶宛总理 称将联合对抗中国施压

美国国务卿布林肯今天（22日）与立陶宛总理席希莫尼特通话，关切立陶宛货物进入中国卡关问题，并重申美国将联合理念相近国家，对抗中国在外交、经济上的施压。

根据美国国务院发言人普赖斯公布的通话摘要，布林肯在通话中谈及近期立陶宛对华贸易受到阻碍的“令人不安”（troubling）的报道。布林肯称，中国的施压引起严重关切，在国际贸易准则下，已构成经济胁迫。

布林肯还在通话中强调，在立陶宛面对中国施压之际，美国会支持立陶宛，并重申美国会致力于与理念相近国家合作，以反击中国在外交、经济上的胁迫性作为。

路透社上周引述两名消息人士称，在中国大陆与立陶宛就台湾问题发生争端之际，北京敦促德国汽车轮胎和零部件制造商大陆集团（Continental AG）停止使用立陶宛生产的零部件。德国业内消息人士称，有10多家汽车及农业领域公司都受到中国大陆施压。

此外，综合法新社和彭博社报道，有立陶宛公司和商界领袖本月3日投诉称，他们的产品无法在中国大陆通关，包括林业和家具业产品都滞留在港口。立陶宛产业联合会主席亚努利亚维丘斯也证实，至少有五家企业面临此问题。“立陶宛被排除在（中国）海关系统外，系统中似乎已经不存在这个国家。”