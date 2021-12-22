习近平希望德国为稳定中欧关系继续发挥积极影响

中国国家主席习近平说，希望德国继续为稳定中欧关系发挥积极影响，持续为中欧关系注入稳定性和正能量。

据新华社报道，习近平昨（21日）晚同德国总理朔尔茨通电话。习近平说，中方高度重视中德关系。近年来，中德合作一直是中欧合作的“领头羊”，这是两国顺应时代发展潮流作出的正确选择。

习近平说，中欧是全球两大独立自主的力量，有着广泛战略共识和共同利益。双方要坚持全面战略伙伴关系这一定位，坚持相互尊重、互利共赢原则，确保中欧关系始终健康稳定发展。希望德方继续为稳定中欧关系发挥积极影响，持续为中欧关系注入稳定性和正能量。

新华社的报道称，朔尔茨对习近平说，愿意继承和推进德中友好与合作，并以建设性态度促进欧中关系发展，希望欧中投资协定早日生效实施；德方愿同中方在国际事务中共同维护多边主义。

另据德国之声报道，柏林方面，德国总理府就两国领导人通话发表了一篇简短的声明。德方的声明称，“联邦总理奥拉夫·朔尔茨今天与中国国家主席习近平通了电话。在朔尔茨总理就职之际的会谈中，两人主要讨论了深化双边伙伴关系和经济关系、欧盟-中国关系的发展以及国际问题。”

德国《经济周刊》此前报道称，朔尔茨在正式就任总理前已和北京通过气。朔尔茨今年10月中旬曾向北京传话，称他上任后德国的对华政策不会发生根本变化，保障经济利益仍将是德国对华政策的核心，他会延续前任默克尔的务实路线。

在朔尔茨今年12月8日正式就任德国联邦总理后，习近平和李克强分别在第一时间致电表示祝贺。此外，在德国前总理默克尔卸任前，习近平与她举行视频会晤，给予这位执政德国16年的总理高度评价，称她是“中国人民的老朋友”，赞扬她对中德、中欧关系发展作出贡献。