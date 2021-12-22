前美军印太司令：仍担忧六年内台海出现突发事态

美国印度太平洋司令部前司令戴维森（Philip S. Davidson）接受专访时说，他现在依然担忧六年以内台海会出现突发事态。今年3月他在参议院军事委员会阐述同样观点后，一部分军方人士持否定看法。

据日本共同社报道，戴维森于本月20日接受日本共同社采访时说，台湾突发事态不仅是中国大陆解放军发起军事进攻，也有可能是导弹齐发和封锁海峡等情况。他强调，解放军的训练和演习设想的是“在台湾发生的剧本”，目标是防止美国介入。

关于台湾突发事态，戴维森称，今后六年“对于美国、台湾、日本以及整个东亚而言都是令人担忧的时期。我现在也这么认为”。他认为，包括火箭军在内，解放军的能力已有了提升。

对于美军探讨的沿联结冲绳、台湾和菲律宾的第一岛链部署导弹，戴维森说，为了防备危机，美国拥有在第一岛链单独部署导弹的能力至关重要。对于在日本国内部署，他称“这是日本政府判断的事项”。

中国大陆在南中国海以及钓鱼岛（日本称“尖阁诸岛”）所在的东海也加强了攻势。戴维森称，有必要让中国大陆认识到对地区施压将付出“巨大代价”。

他还强调，考虑到朝鲜、中国大陆和俄罗斯，美军在驻日美军专用设施集中的冲绳进行部署对东亚安全局势而言至关重要。

戴维森于2018年5月至2021年4月期间担任美国印太司令部司令，他在今年3月退役前参加美国参议院军事委员会的听证会，他当时警告，中国大陆正加速推动取代美国全球领导地位，“台湾显然是中国实现这项目标之前的一个野心”，他认为中国大陆可能在未来六年内攻台。