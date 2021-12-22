中国央行：陈耀明疑似私印“同号钞”2万亿人民币属谣言

针对网传中国印钞造币总公司陈耀明私印“同号钞”2万亿（人民币，下同，约4300亿新元），中国人民银行称上述消息为谣言。

中国央行今天（22日）于官网发布声明称，近日，网络流传中国印钞造币总公司陈耀明涉嫌严重违法违纪、主动投案，“疑似因私印‘同号钞’2万亿。”中国人民银行货币金银局有关负责人称，此为谣言，性质恶劣。

负责人强调，人民币印制发行有严格的工作程序和技术标准，中国人民银行一直依法依规开展相关工作，并对传谣行为严厉谴责。负责人称，央行已向公安机关报案。

据中央纪委国家监委驻中国人民银行纪检监察组、河北省监委于本月8日发布的消息，中国印钞造币总公司党委委员、董事陈耀明涉嫌严重违纪违法，主动投案，目前正接受纪律审查和监察调查。

公开消息显示，现年57岁的陈耀明于2001年8月至2021年1月，任中国印钞造币总公司党委委员、副总经理，并于2021年1月任中国印钞造币总公司党委委员、董事。

在任职印钞总公司副总经理期间，陈耀明曾在《金融电子化》期刊上发表过《以“标准化”引领规范化 扎实做好人民币流通环境保障工作》的文章。

文章要求公司标准化工作紧密围绕“现金制造、现金服务、货币文化、货币信息化、货币资本运营”等五个业务板块，利用技术标准化持续提高产品质量水平和服务水平，降低生产成本，为将公司全面建成具有全球竞争力的世界一流印钞造币企业的愿景奠定坚实的基础。