紫光董事长赵伟国誓言把官司打到底

紫光集团有限公司的董事长赵伟国誓言要针对收购计划把官司“一直打下去”。这加剧了围绕紫光集团90亿美元（122.80亿新元）救助计划的公开争执。

据彭博社报道，赵伟国反对北京建广资产管理有限公司参与的收购紫光集团的建议，从而引爆了冲突。他的控股公司北京健坤投资集团有限公司持有紫光集团的49％股权。

赵伟国周二在接受采访时说，健坤集团现在就是要挖出建广资产背后的支持者；建广资产是由低调投资人李滨控制的一家投资基金，在建广资产参与的联合体成功赢得对紫光集团的竞标之前，他并不显山露水。

在上周发布的一份声明中，赵伟国指出，建广资产的收购方案对长江存储（紫光集团主要资产之一）的估值仅为479亿元人民币（102.57亿新元），远低于接近1600亿元的合理估值水平。赵伟国在声明中称，建广资产的救助计划将导致734亿元的国有资产流失。

法院任命的紫光集团管理人上周五反驳了赵伟国的批评，并指责公司的债务危机主要是因为赵伟国经营管理不善以及境内外快速并购扩张所致。管理人在声明中说，战略投资者的遴选采用公开招募方式，过程公平、公正、公开；并将于12月29日召开债权人会议表决重整计划。

赵伟国说道，重整计划现在属于意图犯罪；即使债权人会议表决通过，他也会把这个官司一直打下去。

紫光集团、紫光集团管理人和建广资产各自的代表没有回应寻求评论的短信和致电。