中国教育部要求作业及网游为学生睡眠“让路”

中国教育部要求确保学生睡眠，作业、校外培训、网络游戏都要为学生睡眠“让路”。

据澎湃新闻报道，中国教育部今天（22日）召开“办实事 见实效”系列第二场新闻发布会，介绍加强中小学“五项管理”工作成效。

教育部基础教育司司长吕玉刚在会上说，关于睡眠管理，首先强调睡眠对学生健康成长至关重要，着力解决中小学生睡眠不足问题。要保证时间，对“三个时间”作了规定，包括中小学生每天必要睡眠时间（小学生10小时、初中生9小时、高中生8小时），以及与这个时间密切相关的学校作息时间、学生就寝时间；要落实三个“中断机制”，防止作业、校外培训、网络游戏对保障学生睡眠的干扰。

吕玉刚还介绍，全国98.7%的学校建立了睡眠状况监测制度，96.1%的小学和97.4%的初中上午开始上课时间做到“小学不早于8:20、初中不早于8:00”的规定要求。家长也反映，秋季学期有76.2%的学生睡眠时长达到或接近“小学10小时、初中9小时”的规定要求。

关于教育管理，吕玉刚说，要严控总量，加强年级组、学科组作业统筹协调，做到小学一二年级不布置书面家庭作业，其他年级每天书面作业完成时间平均不超过60分钟，初中不超过90分钟；要提高质量，加强作业设计教研和指导，提高作业设计水平，增强针对性有效性。