专家：中国经济面临多重压力 实际增长或低于预期

中国经济发展正面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。经济专家说，实施量化宽松、增加公共投资和吸引外国投资政策，可以减缓宏观经济压力；而回归亲市场经济的改革道路是摆脱困境的关键。

据美国之音报道，分析人士说，中国正在经历一场缓慢的经济危机，并对全球经济产生严重的负面影响。尽管有许多警告信号，但西方一些分析人士和政策制定者仍然乐观地认为，中国领导人能够完成这场管理危机的任务。

不过，华盛顿智库哈德逊研究所（Hudson Institute）高级研究员杜斯特伯格（Thomas J. Duesterberg）在《华尔街日报》上撰文指出， “这种乐观是错误的”。

杜斯特伯格认为，美国及其盟国有许多工具来影响中国经济，需要权衡严重危机的后果，以及中国当前轨迹对美国构成的威胁。美国的政策制定者应该考虑如何最好地利用这些工具，而不是被动地假设中国经济的快速增长和稳定将会继续下去。

在12月上旬举行的中共中央经济工作会议上，中国最高领导层承认，中国经济发展正面临着“需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力”。

新华社12月10日在报道刚刚结束的中央经济工作会议时说，在世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定的形势下。中国“既要正视困难，又要坚定信心”。

新华社的报道还说，中国将不断做强经济基础，增强科技创新能力，坚持多边主义，主动对标高标准国际经贸规则，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展。

分析人士认为，中国当前的经济需要更多的政策支持，以避免明年更严重的衰退。那么政府必须采取什么样的政策或措施来解决这些问题呢？

华盛顿智库美国企业研究所（American Enterprise Institute）中国经济资深研究员史剑道（Derek Scissors）博士认为，面对当前的经济困境，中国有两种政策选择。

史剑道说，中国的一个选择是：对即使是小规模的病例爆发，也采取非常之低的容忍度。正如中国一直以来所实施的对疫情的零容忍政策那样。一开始时，官方媒体会说封城关门不会造成经济混乱；而事实证明，这种做法对于消费者的需求和期望，以及产业链等方面都是错误的做法。

史剑道所说的第二种选择是：正确的做法是允许房地产市场的调整。然而，由于中国的房地产行业，长期以来被允许和放纵而变得对经济如此之重要，使得房地产业的调整，不可避免地会拖累整体的经济增长。

史剑道说：“而在所有这一切的背后渐渐凸显出的问题，是中国对实行亲市场经济改革的拒绝；例如对于农村土地权方面的改革。回归亲市场经济的改革，将是对疫情和房地产疲软的有力回应。但是中国这样做的可能性极小。”

美国马里兰罗耀拉大学（Loyola University Maryland）商学院副院长丁弘彬教授认为，中国经济当前所面临的“需求收缩、供给冲击、预期转弱”所谓三重压力，基本上都是关于有效需求的下降的宏观经济压力。其表现是，当消费者对经济的未来没有信心时，他们便不太可能愿意多花钱。

丁弘彬说，量化宽松（QE）、增加公共投资和吸引外国投资等政策，是解决需求下降问题的常见对策；然而，中国政府对这三套政策工具的使用可能会更加谨慎。

他说：“在不久的将来，我们可能会看到，这三种工具在特定行业或地理区域中的应用。例如，鉴于新船只非常强烈的需求量，造船业可能会成为一个容易获得信贷额度和更多投资的行业。”

中国中央经济工作会议提出，宏观政策要稳健有效，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。

北京的中央经济工作会议召开后，分析人士预期中国明年的实际经济增速可能在5.5%左右；而中国政府可能会将增长目标设定在5%以上。路透社援引摩根士丹利中国首席经济学家邢自强的话说： “预计明年中国政府的增速目标在5至6%，而且在换届之年可能努力超越目标。”

北京的中央经济工作会议要求，要提振市场主体信心，深入推进公平竞争政策实施，加强反垄断和反不正当竞争，以公正监管保障公平竞争。在过去一年左右的时间里，北京一直强调需要“防止资本无序扩张和野蛮生长”的发生。

马里兰罗耀拉大学教授丁弘彬对美国之音表示，中国经济的增长速度，与以往相比将会放缓。从整体上来看，将看到更多的所谓“国进民退”发生；而私营企业也可能面临反垄断调查的更大压力。

丁弘彬说：“反垄断可以成为一种非常强大的政策工具，将高度集中的资产和财富重新分配给更广泛的人群。如果2022年在中国看到更多针对大型私营公司的反垄断调查案件，我不会感到惊讶。”

至于中国未来经济增长的预期，美国企业研究所中国经济专家史剑道认为，对中国的经济增长的预期要从两个方面来分析：中国政府说的什么和实际上发生了什么。 “中国可能会说其国民生产总值（GDP）将增长5%，因为这是与其过去所做的声明一致，也是因为中国不会允许报告任何不稳定性。”

在史剑道看来，中国经济真正的增长，将取决于疫情的蔓延情况，以及中国是否愿意允许保持房地产市场持续疲软。如果中国选择干预以提振房地产市场，或者如果疫情在年内持续消退，官方数字将是准确的。

他说：“如果是这两件事都不发生，那么中国的GDP增长率将会是接近3%。”

