北上广江浙要求艺人主播等限期自查涉税问题

北京市、上海市、广东省、江苏省、浙江省税务局今天相继发布通告，要求此前尚未关注自身涉税问题或自查整改不到位的明星艺人、网络主播等，抓紧对照税法及有关通知要求进行自查，并于2021年底前向税务部门主动报告和纠正涉税问题。

根据上述五省市税务局网站今天分别发布的通告称，今年9月份，国家税务总局办公厅印发有关通知后，许多明星艺人、网络主播纳税人主动联系税务部门进行了自查补税。对个别存在涉嫌重大偷逃税问题，且经提醒、督促、警告后仍拒不配合整改的，税务部门依法开展税务稽查，选择部分情节严重的重点案件进行了公开曝光。

通告指出，为进一步营造依法诚信纳税的良好环境，请此前尚未关注自身涉税问题或自查整改不到位的明星艺人、网络主播等，抓紧对照税法及有关通知要求进行自查，并于2021年底前向税务部门主动报告和纠正涉税问题，税务部门将依通知要求从轻、减轻或者免予税务处罚。对仍拒不自查自纠或者自查自纠不彻底的，税务部门将依法依规严肃处理。

通告强调，依法纳税是每一个公民应尽的义务。明星艺人、网络主播等社会公众人物，更要严格遵守税法规定。

浙江省税务局周一公布，中国“直播一姐”、知名网络主播薇娅因偷逃税款与少缴税款，被追缴税款、加收滞纳金并处罚款共计13.41亿元（人民币，下同，约2.88亿新元）。随后薇娅在各大网络平台的账号被封。

昨天网上还流出另一头部主播李佳琦税务问题的诸多猜测和传言，但相关负责人澄清称公司老老实实经营，不存在所谓的自查自纠、补缴税款等。