小兴安岭1.6万余亩林木被毁 生态环境严重破坏

中央环保督察组通报，中国龙江森林工业集团有限公司（以下简称森工集团）下属沾河林业局有限公司（以下简称沾河公司）毁林种参面积1.6万余亩，小兴安岭生态环境遭到严重破坏。

据中国生态环境部官方微信消息，中央生态环境保护督察22日公布第二批典型案例。通报称，2021年12月发现，森工集团下属沾河林业局管理区内自2016年以来，毁林种参面积1.6万余亩，违规在防火隔离带种参面积1.1万余亩，小兴安岭生态环境遭到严重破坏。

小兴安岭位于黑龙江省北部，是重要的河流发源地，是东北天然生态屏障。沾河公司为森工集团子公司，管理区地处小兴安岭北麓，总面积1126.9万亩，其中天然林843.9万亩，人工林38.3万亩，管理区内有2002年成立的黑龙江山口省级自然保护区（以下简称山口保护区）和2009年成立的黑龙江大沾河湿地国家级自然保护区（以下简称大沾河保护区）。

2018年中央生态环境保护督察“回头看”时，就多次转办群众投诉的沾河公司毁林种参问题。但森工集团和沾河公司重视不够、整改不力，直至今年4月才集中组织还林工作。栽种的红松幼苗仅十公分左右高、手指粗细，“毁林易，成林难”，地表仍然大面积裸露。督察组现场随机抽查还发现，沾河公司长丰林场仍有部分在圃参地未按要求整改。

因森林防火需要，2010年沾河公司在沾河至绥棱、通北公司边界修建100公里长、200米宽的大界线森林防火隔离带。2012年，沾河公司将防火隔离带3万余亩林地违规出租给某人参协会用于人参种植。

《黑龙江省森林防火条例》2016年颁布，要求任何单位和个人不得占用森林防火通道、防火隔离带。同时，国家和黑龙江省也陆续开展严厉打击毁林种参专项行动。2018年5月，沾河公司与人参协会解除合同，但并未将涉及的林地收回，反而于同年9月继续将林地违规出租用于人参种植，出让期到2031年，知法违法。截至督察进驻，防火隔离带内仍有10523亩在圃参地。

2018年以来，沾河公司无力处理大沾河保护区内违规种参毁约纠纷，多次发文向森工集团报告情况，将矛盾上交。森工集团一直未予答复，直到2021年8月才发文要求下属林业公司拆除自然保护区核心区、缓冲区内生产设施。截至督察进驻时，上述措施仍未落实，保护区内仍有大量在圃参地。

通报指出，五大连池市有关部门对2018年6月以来的自然保护区内违法违规种参问题不管不问，接到沾河公司关于“违规在大沾河保护区内整地种参100公顷”的情况报告后，迟迟不予处理。两个保护区的管理机构更是对违法违规问题“睁一只眼闭一只眼”，长期不作为。

督察组认为，沾河公司落实全面保护好小兴安岭要求不到位，履行森林生态保护职责不力，以牺牲环境为代价换取一时经济利益，在自然保护区内毁林种参，局部生态系统遭到严重破坏，违法违规问题突出。森工集团对所属企业违法行为反应缓慢、处置不力。五大连池市有关部门和两个保护区管理机构对违法毁林、违规侵占自然保护区种植人参问题纵容放任。