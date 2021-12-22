英特尔致信供应商要求禁用新疆产品

英特尔致信供应商说，将确保英特尔供应链不适用任何来自新疆地区的劳工、产品或服务。

英特尔在官网以简体中文、繁体中文、英语、日文等多种语言向供应商写了一封信。英特尔在信中说，“我们的投资者和客户已询问英特尔是否从中国新疆地区采购产品或服务。多个国家与地区的政府已对来自新疆地区的产品实行限制。”

英特尔还在信中对供应商提出要求，“禁止任何形式的贩卖人口或非自愿劳工行为，如强迫劳动、债务劳工、契约劳工或奴役。”

据观察者网报道，中国自2015年开始已是英特尔第一大营收来源地；2020年，该公司来自中国的营收为202.6亿美元（约276.5亿新元），第二大营收来源地是新加坡，营收为178.5亿美元。

消息传出后，前《环球时报》总编辑胡锡进今天在观察者网发布以《英特尔很嚣张》为题的评论文章。胡锡进在文中批评道，“英特尔实际成了美国企业界对华代表性的‘嘴炮’，帮着增加了美对华舆论战的火力。最让人恨的，它是‘吃饭砸锅’的典型。”

胡锡进认为，英特尔能够采取这种举动，是因为它的供应链上本来就极少新疆产品，而且它的中央处理器（CPU）在中国当下仍是硬需求，不太担心中方报复，或者“它觉得讨好美国和西方社会比不得罪中国更重要，尽管中国已经连续六年是英特尔全球最大的营收来源。”