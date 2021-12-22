野村：中国房地产商将面临严峻的财务挑战

野村证券发布报告指出，房地产行业仍然是中国经济增长反弹的关键。尽管中国政府为缓解开发商资金链紧张做出努力，但预计地产开发商及其建筑合作商未来几个月仍将面临愈发严重的财务挑战。

据路透社报道，野村证券报告指出，挑战主要来自三个方面，一是上述企业可能需要在农历年末（公历1月31日）之前向农民工建筑工人支付共1.1万亿人民币（2356.83亿新元）的拖欠工资；二是地方政府一直在收紧托管银行账户中的预售资金限制；三是2022年第一季度和第二季度房企到期的离岸美元债券均将比今年第四季度几乎翻番。专注于低线城市的开发商将尤其面临困难，因其新房销售量比一年前减少了一半。

政策对房地产行业近期有所宽松，同时中国央行已下调了存款准备金率，并对一年期LPR（贷款市场报价利率）下调了5个基点，但野村认为，“整体经济尤其是房地产行业最糟糕的时期尚未到来”。

今年房企爆雷不断，地产业发展举步维艰，不过出于防范金融风险需要，监管机构9月以来已指导银行陆续放松信贷审核要求，以满足合理的开发贷款需求以及购房者的合理住房需求，相关信贷规模出现明显改善。

不过此次五年LPR报价连续20个月持平，表明楼市虽有局部放松，但“房住不炒”主基调依然未发生改变。

野村指出，在中国，预售资金占新房销售资金的近90%和开发商融资的一半以上。鉴于开发商财务状况不断恶化，中国各地的地方政府最近都收紧了对预售资金的控制，担心将其转移到其他地区偿还债务。

野村认为：“这就像囚徒困境：虽然各个地方政府都在理性地加强对预售资金的监控，但地方政府的集体行动却相当于整个房地产行业的信贷紧缩。”

该机构并认为，经历迄今为止离岸市场最严重的地产开发商债券抛售后，中国地产开发商在未来两个季度离岸债券市场将面临更大的还款压力。预计其到期离岸美元债金额将从今年第四季度的102亿美元（139.27亿新元）增加到2022年第一季度的198亿美元和第二季度的185亿美元。

在岸市场方面，野村预计，房地产开发商的到期债券可能会从第四季度的1260亿元人民币降至第一季度的840亿元人民币和第二季度的910亿元人民币，随后在第三季度跃升至1380亿元人民币。

假设美元兑人民币目前维持在6.4左右的水平，就意味着，中国开发商发行的到期债券总额（包括在岸和离岸）将从第四季度的1910亿元人民币增加到第一季度的2100亿元人民币和第二季度的2090亿元人民币。

路透本月初访问的机构对年底和明年上半年房企流动性情况及债务危机爆发可能性方面出现一定分歧，三成受访机构认为，随着政策边际放松，流动性将趋于改善，但多数仍认为风险将会进一步增加，明年房企依然有债务危机爆发的可能。

与此同时，银行业者表示，中国一连串的房企违约事件让全球投资者很受伤，房地产行业的债务动荡将在明年上半年压制亚洲高收益公司债交易。

房地产相关行业是对中国经济贡献最大的单一行业，2021年占GDP的28%，低于2016年35%的近期峰值。根据穆迪的数据，这里面包括7%来自房地产行业的直接贡献、和21%来自建筑业以及机械设备等供应链行业的间接贡献。

