全球电竞城市上海排名第二

一份报告称，上海在全球城市电子竞技发展中排名第二。

据澎湃新闻报道，上海交通大学文化创新与青年发展研究院首席专家徐剑教授团队今天（22日）发布了《全球电竞之都评价报告》，对全球15个致力于发展电竞之都的城市首次进行了评价。

报告认为，洛杉矶和上海处于全球城市电竞发展的第一梯队。

洛杉矶拥有诸多全球知名电竞场馆和庞大的电竞俱乐部群，在丰富媒体资源的支持下，是目前全球电竞发展最好的城市。

上海紧随其后，作为中国城市电竞发展的排头兵，上海2020年成功举办S10全球总决赛，拥有多元且优质的电竞企业，形成了完善的产业集群。

虽然上海在电竞“基础建设”与“赛事”两项指标上排名全球第一，但报告也指出，“社会影响力”是上海电竞发展的弱项。在该项指标中，上海仅名列第六，得分远低于竞争中的欧美城市，表明城市电竞的传播影响力亟待提升。

徐剑说，社会影响力弱的原因之一，是网络游戏和电子竞技的区别不明确。“电竞虽来源于网络游戏，但很重要的是要把它和网络游戏区分开来。事实上，电子竞技需要极高的专业素质，是需要头脑高速运转和极高体力需求的体育竞技。”

报告提及了中国电竞产业发展面临的问题。如网络游戏和电子竞技的区别不明确，容易引发公众混淆与混乱；电竞职业运动员培养路径单一，电竞运动可持续发展面临人才阻碍；各类电竞圈亚文化现象层出不穷，劣质低俗的不良文化误导大众。

报告建议，未来应加强电子竞技体育化、职业化，采取和网络游戏不同的管理和规制方式，在避免电竞潜在不良危害的同时，实现电竞运动的竞技化发展。