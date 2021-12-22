崔天凯：美国势必不遗余力对华打压 中国不打三种仗

中国外交部前副部长崔天凯说，美国势必会不遗余力对华打压，中方要有充分的准备，不打无把握之仗、不打无准备之仗、也不打赌气仗、消耗仗。

据中国国际问题研究院官网昨天（21日）消息，曾任中国驻美国、日本大使的崔天凯前天出席2021年国际形势与中国外交研讨会，并作“对推动中美关系健康稳定发展的思考”专题发言。

据凤凰卫视报道，崔天凯在谈及中美关系时称，中美关系今后将维持曲折动荡，中方对此要有充分准备。他认为，中美关系目前所处的历史阶段还会延续，美国不会心甘情愿地接受一个社会制度、意识形态、文化传统乃至种族都很不同的大国崛起。

崔天凯续称，美国的对华政策其实有很强的种族主义因素，美国势必会千方百计、不遗余力地，甚至没有底线地对华打压、遏制、分化、围剿。他认为，中国要有清醒的头脑，充分的准备，应对好中美关系今后的曲折动荡。

崔天凯强调，原则上，中国不打无准备之仗、不打无把握之仗，不打赌气仗，不打消耗仗。他认为，斗争的目的应是为了维护人民利益和战略全局，那在斗争的过程中，就应尽可能减少影响人民利益和全局的代价。

崔天凯说：“人民的每一点利益都来之不易，我们绝不能让任何人掠夺，也绝不能因为我们自己的大意、懈怠和无能，使之遭受损失。”

此次研讨会是由中国国际问题研究院和中国国际问题研究基金会联合举办。