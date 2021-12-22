台湾回应布林肯挺立陶宛：全力协助应对威权体制威胁

美国国务卿布林肯今天（22日）与立陶宛总理席希莫尼特通话时重申美国将联合理念相近的伙伴，对抗中国在外交、经济上的施压，台湾外交部对此表示，将与美国等伙伴合作，全力协助立陶宛应对威权体制的复合式威胁。

根据联合报报道，台湾外交部发言人欧江安今表示，感谢美国展现全球民主阵营的领袖风范，台湾深信美国采取具体且积极的作为，将有效协助民主国家反制专制政体的政经胁迫。

欧江安说，台湾政府也将持续采取积极作为，与美国等民主阵营伙伴携手合作，全力协助立陶宛应对威权体制的复合式威胁，共同捍卫民主自由制度不受专制极权政体的逼迫。

欧江安指出，美国拜登政府自上任以来持续力挺台湾，公开支持台湾与立陶宛加强关系，并高度关切中国大陆对民主国家的蛮横威胁；台湾作为民主成功的故事及世界一股良善力量，会持续推动与所有理念相近国家发展实质友好关系，增进互惠交流。

布林肯今天与席希莫尼特通话，他对立陶宛货物进入中国卡关问题表达关切，并重申美国对立陶宛的坚定支持。

立陶宛于今年8月宣布允许台湾当局以“台湾”名义在首都维尔纽斯设立代表处后，北京当月即召回驻立陶宛大使，并要求立陶宛也召回其驻华大使。

在驻立陶宛台湾代表处正式挂牌运营后，北京即宣布与立陶宛的外交关系降为代办级，并警告立陶宛政府必须承担由此产生的一切后果。

