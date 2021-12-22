日媒：中国在非洲建第二个军事基地有多个候选国

中国据报正计划寻求在非洲中部国家赤道几内亚建立军事基地，成为中国在大西洋沿岸的第一个永久军事存在，不过分析人士称，中国的选项不局限于此。

据《日本财经新闻》报道，肯尼亚、坦桑尼亚、纳米比亚、安哥拉、塞舌尔这几个国家都是候选国。

分析人士说，中国会谨慎为其军事基地选址，确保东道国在政治上足够稳定，避免出现当地领导层被推翻、中国军队被迫撤出的情况。

中国在非洲建立的第一个海外军事基地位于“非洲之角”吉布提。

五角大楼资助智库非洲战略研究中心（Africa Center for Strategic Studies）副研究员南图利亚（Paul Nantulya）说，中国在考虑基地建设时，无疑会有广泛的选择，但中国不会公开其与非洲国家就军事性质问题讨论的内容，因为这些讨论往往会引发争议。

不过他认为，根据中国的行动模式，可看得出中方的考量因素。首先，中国可能会选择与它享有最高战略级别关系的伙伴。在中国的五个层次的伙伴关系中，“全面战略合作伙伴关系”是最高层次，而符合这一类别的国家有埃塞俄比亚、几内亚、肯尼亚、莫桑比克、纳米比亚、坦桑尼亚和津巴布韦。

然而，南图利亚续称，政治上不可预测的津巴布韦不会被视为选项，即使关系牢固，只要该国出现政治不稳定的迹象，中国就会变得非常谨慎及保守。他说，北京较倾向于选择那些在非洲联盟中较有影响力的国家，因为这些国家动员力强，并有办法减轻中国建设基地的阻力。

《华尔街日报》本月引述美国一名官员报道，根据一份机密报告，中国正打算在非洲中部国家赤道几内亚建立第一个面向大西洋岸的永久军事基地。此举代表中国将能在美国东海岸对面部署军舰，这对白宫及五角大楼来说是一大警讯。据报道，美国情报机构从2019年以来一直在监测中国在当地建立基地的意图。

欧盟对外关系委员会副高级政策研究员坦楚姆（Michael Tanchum）上周发表一篇文章说，赤道几内亚并不是唯一一个欠下中国巨额债务的非洲国家，非洲大西洋沿岸也可能出现其他中国海军基地。

他认为，无论中国是否会在短期内兴建这类新设施，长远而言，北京对泛非安全架构的整合无疑将促使中国建立基地。在这种情况下，非洲大陆本身将成为北京直接向北美和欧洲投射力量的前沿。

对《华尔街日报》的报道，《环球日报》本月6日引述不具名中国军事专家说，这篇报道并不真实，是美国炒作中国威胁的最新举措。