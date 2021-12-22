消息：老牌电商蘑菇街整体裁员约30%

互联网“寒冬”之中，又一老牌电商公司被曝大量裁员。

据界面新闻报道，多位脉脉用户12月22日透露，电商平台蘑菇街计划裁员，其中技术部门将裁掉80%，整体大概裁员30%。

据悉，蘑菇街技术部门调整后只留下30余人，运维部门仅剩三人，产品岗则仅剩两人。记者就此事向蘑菇街方面求证，截至发稿前，公司暂无回应。

一位知情人士透露，裁员情况属实，整体裁员比例大约在30%左右，但技术部门裁员比例超过一半，并没有达到80%。一位账号认证为“蘑菇街java工程师”的脉脉用户说：“技术部缩水70%是有的”。

此外，有离职员工透露，上周公司已经开始通知员工走赔偿程序，而在本周一，蘑菇街的一批老高管和HR建立了工作推荐群，群名为“mogu-互帮互助”。群内被裁员人士中不少是“技术大佬”。

蘑菇街成立于2010年，公司创始团队来自阿里系，最初以女性购物分享及导购社区著称。早在2016年，蘑菇街就布局直播，之后被竞争对手赶超。蘑菇街2018年在纳斯达克上市。

但上市之后，蘑菇街难逃亏损，2021财年第三季度（2020年10月1日-2020年12月31日），公司曾实现首次单季度盈利。官方数据显示，其活跃用户数量仅超过3000万。

在过去的几年里，蘑菇街极度依赖直播电商。2021财年全年，蘑菇街的直播GMV占平台总GMV的比重达78.5%，蘑菇街创始人兼CEO陈琪当时表示，这意味着蘑菇街完成了业务的转型，实质上成为一家直播电商公司。

但聚焦直播电商未能让公司保持增长。去年4月，蘑菇街启动新一轮裁员计划，裁员人数达140人，裁员比例为14%。对此，蘑菇街方面回应界面新闻称，人员优化首先是基于业务结构的正常调整，优化掉部分非强相关业务，导致本次裁员的发生。

财报显示，2022财年第一季度，不按美国通用会计准则，蘑菇街调整后的净亏损为人民币2430万元（520.91万新元），而上年同期调整后的净亏损为人民币1440万元。

在蘑菇街全力押注直播电商之时，淘宝、抖音、快手已形成头部竞争格局，用户增长极快的小红书、B站也纷纷入局。如今行业监管加强，直播带货的日子也不好过。