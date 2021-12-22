阿里云被暂停中国工信部网安威胁信息共享平台合作单位

知情人士透露，中国工信部网络安全管理局通报，阿里云发现严重安全隐患后未及时报告，未有效支撑工信部开展网络安全威胁和漏洞管理，暂停阿里云公司作为工信部网络安全威胁信息共享平台合作单位六个月。

据澎湃新闻报道，记者并未在工信部网络安全管理局官网查询到上述通报。接近工信部人士告诉记者，该消息属实。截至记者发稿，阿里云方面暂无回应。

中国工业和信息化部网络安全管理局12月17日发布的关于阿帕奇Log4j2组件重大安全漏洞的网络安全风险提示，阿帕奇（Apache）Log4j2组件是基于Java语言的开源日志框架，被广泛用于业务系统开发。近日，阿里云计算有限公司发现阿帕奇Log4j2组件存在远程代码执行漏洞，并将漏洞情况告知阿帕奇软件基金会。

风险提示指出，工业和信息化部网络安全威胁和漏洞信息共享平台12月9日收到有关网络安全专业机构报告，阿帕奇Log4j2组件存在严重安全漏洞。工业和信息化部立即组织有关网络安全专业机构开展漏洞风险分析，召集阿里云、网络安全企业、网络安全专业机构等开展研判，通报督促阿帕奇软件基金会及时修补该漏洞，向行业单位进行风险预警。

该漏洞可能导致设备远程受控，进而引发敏感信息窃取、设备服务中断等严重危害，属于高危漏洞。为降低网络安全风险，提醒有关单位和公众密切关注阿帕奇Log4j2组件漏洞补丁发布，排查自有相关系统阿帕奇Log4j2组件使用情况，及时升级组件版本。

在风险提示中，工业和信息化部网络安全管理局表示，将持续组织开展漏洞处置工作，防范网络产品安全漏洞风险，维护公共互联网网络安全。

