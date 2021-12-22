陈茂波：民主不应只重“量”更需要重“质”

香港财政司司长陈茂波说，立法会换届选举依法有序顺利完成，此次选举有着重大意义，是落实《香港国安法》及完善选举制度后的首次立法会选举，是新选举制度的成功实践，开启了香港良政善治的新局面。他强调，民主不应只重“量”、更需要重“质”，发展过程重要的同时，真正的冲量指标其实是民主发展的结果：能否切实地满足民众对美好生活的向往。

根据香港财政司官网“司长随笔”栏目，陈茂波以“坚定自信走好香港民主路”为题撰文说，面对外国政治势力的侵扰祸害，中央果断制订及实施《香港国安法》，让社会由乱转治，回复稳定的环境，并为民主发展提供了基本条件。周日的立法会选举拉票、投票活动均顺利安全举行，已是明证。

陈茂波说，制订《香港国安法》、完善选举制度，以及要求公职人员宣誓，是从制度上巩固爱国者治港原则的落实，让香港的管治权牢牢掌握在爱国者手中，让管治体系能聚焦照顾市民大众的利益，杜绝外国代理人进入体制、利用香港作为损害国家及香港利益的平台、为外国服务的可能。完善选举制度，扩大了香港社会均衡有序的政治参与，增强了选委会和立法会的代表性，维护香港社会整体和根本利益。此举亦促进行政和立法机关之间的良性互动，破解立法会内部长期对抗、空转的困局。落实行政主导，开启良政善治，使特区政府和各界可以集中精力发展经济、改善民生。

陈茂波指，民主不应只重“量”、更需要重“质”，发展过程重要的同时，真正的冲量指标其实是民主发展的结果：能否切实地满足民众对美好生活的向往。换个方式来说，投票时、过程中的民主只是民主体现的一部分，更重要的是民主运作的结果：只有人民都真正受益于民主发展，生活持续改善，这样的制度才能获得广泛民众的坚实支持。

他说，国家走的是一条中国特色社会主义发展道路，并实践着“全过程民主”。国家的民主制度发展特色，是扩大人民有序政治参与，优化了民主过程，有选举、也有协商，保证人民依法实行“民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督”。透过全过程民主，在投票时点之外，政府的决策与施政都能发挥着民主管理与民主监督，发挥着共商大事、听取意见、同心合力的无比力量。

陈茂波还说，国家的体制与管理、《宪法》与《基本法》共同建构的框架，为香港民主制度发展订下了原则和发展路径，让香港顺利回归祖国、让香港经济保持繁荣发展，更是让香港民主制度能稳步前进的根本指引。他在文中肯定的说：必须坚持走符合香港实际情况的民主发展道路，充份维护一国利益、才有空间让两制灵活发展。有稳定的社会和经济环境，香港才具备空间和资源、按实际情况建设具有自身特色的民主制度。