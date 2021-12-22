中国央行旗下印钞造币总公司等改制为有限责任公司

中国人民银行直属机构中的三家企业中国印钞造币总公司、中国金融电子化公司以及中国金币总公司完成改制，成为有限责任公司。

根据澎湃新闻报道，中国金融电子化集团有限公司今天在官网发布声明，经中国人民银行批准，国家市场监管相关部门核准，原中国金融电子化公司于今年12月15日改制为有限责任公司（法人独资），现名称已变更为中国金融电子化集团有限公司。原中国金融电子化公司权利义务由中国金融电子化集团有限公司承继。

中国金融电子化公司（China Financial Computerization Corp.）是经国务院批准于1988年正式成立，在国内最早从事金融系统信息化建设的人民银行直属企业，前身是1957年成立的人民银行核算工厂。自2006年实施现代化企业制度改革以来，公司按照总行统一部署，承担了央行信息化系统开发、安全测评、同城灾备、金融标准及信息化研究等诸多职能，全面参与央行信息化建设。

中国印钞造币集团有限公司前天（20日）也发布声明称，经中国人民银行批准，国家市场监管相关部门核准，原中国印钞造币总公司于当天改制为有限责任公司（法人独资），现名称已变更为中国印钞造币集团有限公司。原中国印钞造币总公司权利义务由中国印钞造币集团有限公司承继。

中国印钞造币总公司同样直属于中国人民银行，是集人民币设计、研发、印制并服务于现金全生命周期管理，致力于货币文化产业发展和货币信息化研究的大型国有独资企业。

另一个央行直属企业中国金币总公司则在上个月完成了改制。原中国金币总公司于上月10日改制为有限责任公司（法人独资），现名称已变更为中国金币集团有限公司。原中国金币总公司权利义务由中国金币集团有限公司承继。随后，中国金币集团有限公司的子公司陆续在12月完成改制。

原中国金币深圳经销中心改制为有限责任公司（法人独资）本月14日已变更名称为深圳中国金币经销中心有限公司。同一天，原北京开元中国金币经销中心改制为有限责任公司（法人独资），名称变更为北京开元中国金币经销中心有限公司。

报道指出，在央行官网所列的16家直属机构中，只有上述三家改制企业名称中包含“公司”。2020年8月，国企改革三年行动进一步提出全面完成国有企业公司制改革，国务院国有企业改革领导小组办公室印发专门通知，全面推进国家机关和事业单位、地方所属国有企业公司制改革，要求2021年底完成收尾工作。