北京增加普惠型养老服务供给应对人口老化

北京研究制定相关方案，通过政策集成等方式，引导社会增加普惠型养老服务供给，以积极应对人口老龄化。

据中国新闻网报道，为落实积极应对人口老龄化国家战略，准确把握首都人口发展大趋势和老龄化规律，北京研究制定了《北京市积极应对人口老龄化实施方案(2021年-2025年)》(以下简称《方案》)。

北京市发改委相关负责人今天（22日）说，《方案》探索基层养老服务设施建设运营管理新模式，提升养老服务质量和设施利用率；聚焦康复、护理等刚性需求，增加为老医疗养老服务供给，提高护理型床位比重；考虑老年人实际支付能力，通过政策集成等方式，引导社会增加普惠型养老服务供给，稳妥推进长期护理保险等制度性建设。

此外，结合生育政策调整，《方案》提出要不断深化养老、健康、托育等领域供给侧结构性改革，逐步建立健全养老育幼的政策支持体系。

负责人还称，《方案》主要从“人、财、物、科技、环境、协同”六个方面搭建应对人口老龄化的政策体系和服务体系，突出表现为“五个三”：包括夯实社会财富、环境、保障三个基础；创新护理保险、医疗保障、养老服务统筹三类制度；补充托育服务、区域养老服务、健康医疗三类设施；提升生命周期健康、养老、医养结合三大服务；完善家庭、产业、科技三大支撑。

根据2020年七人普数据显示，北京60岁及以上常住人口达到429.9万人，占常住人口比重19.6%。