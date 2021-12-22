吉林鼓励农民进城买房

中国吉林省提出，支持农民进城购房。今年吉林房价的跌幅为31省份中倒数第三，这说明吉林房地产市场下行压力比较大。此次吉林政策，和黑龙江的房地产政策类似，即地方政府关注到房地产市场降温的压力，采取了各类积极政策给予支持。

据澎湃新闻报道，记者从吉林省发展和改革委员会获悉，吉林省委经济工作会议12月20日在长春召开，会上针对明年一季度形势特点，专题研究提出了确保一季度开好局、起好步的十项政策措施。

其中，会议提出，推动房地产市场运行再稳健一点，包括鼓励和引导各市县开展购房补贴和贷款贴息工作，支持农民进城购房；长春市落实好重点高校毕业生安家费以及国家级领军人才购房补贴政策，提高进城农民购房补贴标准，有关支持政策有效期延长至2022年6月30日等内容。

根据易居研究院发布的《31省份房地产行情》报告，今年前11个月吉林商品房成交金额同比下跌8%，商品房成交均价同比跌7%。

易居研究院智库中心研究总监严跃进介绍，今年1月至11月吉林房价的跌幅为31省份中倒数第三，这说明吉林房地产市场下行压力比较大。此次吉林政策，和黑龙江的房地产政策类似，即地方政府关注到房地产市场降温的压力，采取了各类积极政策给予支持。他预计后续全国其他省份也会有各类支持房地产的政策。

就在12月20日，黑龙江省住建厅召开全省房地产业经济运行调度会议，研究部署年底前房地产业增长工作。

会议要求，一是要多措并举促销。要在满足本地居民购房的刚性需求和改善性需求方面想办法、促销售、见实效，积极组织协会、商会服务房企，为房企搭建平台，开展“线上”、“域内外”商品房促销活动。二是要落实优惠政策。要落实各类购房补贴优惠政策，有效激发群众购房需求，释放消费潜能。三是要积极引导市场预期。要加强舆论引导，增强房地产消费意愿，提振市场信心。

《31省份房地产行情》称，今年前11月，黑龙江商品房成交金额同比增速为-18%，在31省份中排名第29位，仅比云南和青海两省压力略小。报告显示，黑龙江有关开发投资、施工、新开工、成交面积、成交金额、成交均价等指标都普遍面临较大的下行压力，基于此类市场情况，黑龙江此次调度会议的召开确实非常有必要。

价格方面也有类似的压力。报告数据显示，今年前11月，全国有10个省份商品房成交均价同比涨幅超过全国平均水平，有21个省份则弱于全国平均水平。另外，有13个省份出现了房价下跌现象。此类排行中，黑龙江房价下跌的程度最明显，跌幅为10%，充分说明当前房地产市场下行的压力。

上述报告分析，一些排名在黑龙江后面的省份，未来出台宽松性政策的可能性也较大。

另据中原地产研究中心不完全统计，近一个月以来，桂林、晋江、芜湖、荆门、衡阳等20多个城市都拿出了“真金白银”，以期提振房地产市场。20多个城市发布了不同力度的补贴购房政策，其中主要集中在人才补贴、新城市居民落户购房补贴等。

中原地产首席分析师张大伟分析认为年内房地产调控已经超过600次，刷新单年历史记录，全年有望超过630次，楼市有望逐渐企稳见底。

张大伟说，政策目前主要集中在三四线城市，也体现了楼市的严重分化，而三四线城市集中释放补贴政策是各地地方政府能使用的最大政策。最近各地的人才成为房地产政策调控的窗口，新市民落户购房也成为鼓励的方向。户口、学历、三胎等成为放松的主要方向，符合房住不炒，符合人才吸引要求。