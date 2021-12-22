中国呼吁美国进一步大幅削减核武库

中国外交部针对美国科学家及工程师联名呼吁华府削减核武器数量表态称，对此表示赞赏，并呼吁美国政府采纳建议，进一步大幅、实质削减核武库。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人赵立坚今天（22日）主持例行记者会时，针对记者相关提问发表以上言论。

赵立坚说，中方有留意到相关报道，这些科学家和工程师积极建言献策，呼吁美国政府采取更加慎重理性的核政策，体现了他们对世界和平与安全的责任担当，中方对此表示赞赏。

他说，如果美国政府能采纳这些建议，切实降低核武器在美国家安全政策中的作用，将有助于减少核冲突风险、防止核军备竞赛、维护全球战略稳定。

赵立坚强调，美国总统拜登曾在大选时说，当选后将降低核武器在国家安全政策中的作用，并宣布核武器的唯一目的是慑止或报复核攻击。他表示，希望美方能切实兑现这一承诺。

赵立坚呼吁美方作为拥有最大核武库的国家，应切实承担核裁军特殊、优先责任，以可核查、不可逆和有法律约束力的方式，进一步大幅、实质削减核武库，为其他核武器国家加入核裁军进程创造条件。同时他呼吁美方应认真倾听和回应美及世界人民的呼声，采取更加理性、负责的核政策。

据《纽约时报》本月16日报道，包括21名诺贝尔奖获得者、88名美国国家科学院或工程院院士在内的近700名科学家和工程师发表致拜登的联名公开信，要求拜登利用将发表《核态势评估》的机会，裁减美国三分之一的核武器，将美国的核弹头减少到低于1000枚，并宣布美国不会率先使用核武器。