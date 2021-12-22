林郑北京述职 李克强肯定特区政府工作

正在北京述职的香港特首林郑月娥今天（22日）早上获中国大陆国务院总理李克强接见，李克强表示，中央政府肯定林郑和香港特区政府的工作。

据香港政府新闻网报道，李克强说，今年以来，林郑月娥带领特区政府稳健施政，有效防控疫情，促进经济恢复，中央政府对她和特区政府的工作予以充分肯定。

他说，中央将继续全面准确贯彻“一国两制”、“港人治港”、高度自治的方针，完善香港与《宪法》和《基本法》相关的制度及机制，全力支持特区政府和特首依法施政。

李克强称，中央全力支持香港的经济发展，支持香港维护国际金融中心、贸易中心、航运中心的地位，也愿意为香港的经济发展拓展空间，希望香港可直接对接国家的发展战略，为香港的发展提供更广阔空间，也成为国家改革开放和构建发展新格局的助力。

李克强寄语特区政府继续防控好疫情，促进经济恢复，着力改善民生，让香港广大市民有更多获得感。

林郑月娥说，去年因疫情关系，述职改在今年1月初以视频形式进行。她表示，非常高兴今年能亲自来到北京述职。

她忆述今年1月述职时，香港正值第四波疫情，当时李克强提点她，首要任务是控制疫情。李克强对特区的工作表示肯定，她表示非常感谢。

林郑月娥周一晚赴北京述职，向国家领导人汇报香港经济、社会和政治方面最新情况，并将于周四结束行程回港。 特首每年一度的述职工作，去年因香港正处于第四波疫情，延至今年1月以视频方式进行，而这次是林郑月娥在本届政府任期最后一次述职。