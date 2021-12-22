习近平接见述职的林郑 充分肯定特区工作

中国国家主席习近平周三下午在北京中南海接见述职的香港特区行政长官林郑月娥，指过去一年来香港由乱到治的局面不断巩固，局势不断向好发展，中央充分肯定特区政府的工作。

据路透社报道，习近平表示，香港局势不断向好发展，疫情防控成效明显，经济逐步复苏，社会保持安定；并指由林郑月娥领导特区政府依照全国人大有关决定及全国人大常委会决定有关立法，对香港选举制度进行系统性修改完善，成功举办选举委员会及立法会选举，推动符合香港实际的民主发展迈出坚实步伐。

习近平说：“特区政府坚决执行香港国安法，依法止暴制乱，拨乱反正，维护法治的权威和尊严，采取积极措施推动特区融入国家发展大局，全面深化与内地交流合作，中央对你们的工作是充分肯定的。”

习近平评论周日结束的立法会换届选举指，广大香港同胞当家作主的民主权利得到体现，“爱国者治港”原则得到落实，社会各阶层和界别广泛均衡参与的政治格局得到确立。

他说：“新选举制度符合一国两制原则，符合香港实际，为确保一国两制恒稳致远，确保香港长期繁荣稳定提供了制度支撑，是一套好制度。”

习近平并称，香港回归20多年不平凡的历程，充分证明实行一国两制有利于维护国家、香港及香港同胞根本利益；中央将继续坚定不移贯彻一国两制方针；坚信随着实践不断深入和制度体系不断完善，一国两制的优越性将进一步彰显。

林郑月娥今早在中南海获总理李克强接见，李克强表示，中央全力支持香港经济发展、支持香港维护国际金融中心、贸易中心、航运中心的定位。

特首每年一度的述职工作，去年因香港正处于第四波疫情，延至今年今年1月以视频方式进行。而这次是林郑月娥在本届政府任期最后一次述职。

林郑月娥周一晚启程前往北京，并将于周四结束行程回港。

香港落实“爱国者治港”后首次立法会选举，地方选区总投票率为30.20%，为自回归以来新低，较2016年的上一次选举低约28个百分点。绝大部分议席由建制派及亲建制阵营取得，而传统民主派这次缺席参选。