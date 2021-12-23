港大已移走“国殇之柱”

屹立在香港大学24年的“国殇之柱”，据报今天已从该校园移出。

港大学生媒体“学苑”昨晚10时许在官方面簿上发出几张照片，并称校方在“国殇之柱”附近设置围板，还提到“国殇之柱”所在的大楼附近放有货柜及吊臂，“校方疑打算将国殇之柱运走”。

从“学苑”发布的照片可见，有一批身穿反光衣的工人，在“国殇之柱”前设置大型白色布幕作围封，《星岛日报》、网媒“香港01”指出，当时有多名保安员在“国殇之柱”所在的大楼各出入口把守及巡逻。

“学苑”后来披露，约今天凌晨3时起，“国殇之柱”的部件已分別被包上白色物料，并移上货柜；大约6时，相信是最后一个部件，即“国殇之柱”的底座，已被移走。

“学苑”指出，今早7时，载有“国殇之柱”的货车已驶离校园。

“学苑”引述消息人士透露，港大校委会昨天（22日）就“国殇之柱”事宜召开会议，会上投票通过将“国殇之柱”移离港大校园。至于“国殇之柱”将移去哪里，消息人士仅说，校方计划将“国殇之柱”存放于安全地方，并在法律程序及情况容许下，另外安排拥有人取回。

创作“国殇之柱”的丹麦艺术家高志活（Galschiot）早前曾发表声明，称雕塑仍属他本人所有，原则上拥有权仍属于他。他当年“借出”雕塑在香港展出，并获承诺永久摆放在港大校园，而港大学生会和支联会则负责维护。

资料显示，“国殇之柱”在1997年6月4日运到香港，1998年港大学生会举行全民公投，决定摆放在港大黄克竞平台。

今年10月7日，港大曾去信支联会，要求支联会移走“国殇之柱”，否则视之为放弃。支联会随后回复港大称，“国殇之柱”属于原创者高志活，而对方已公开表明他是“国殇之柱”拥有人，建议港大直接与高志活代表律师接洽。