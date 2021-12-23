腾讯在京东的持股比例降至2.3%

中国互联网巨头腾讯控股周四宣布，将以实物分派京东集团类普通股（即香港上市股份）的方式，向股东宣派中期股息。分配后，腾讯在京东的持股比例将降至约2.3%。

据路透社报道，同日，腾讯总裁刘炽平已从京东董事会辞任，并立即生效。

腾讯在声明中表明，是次实物分派乃基于当前考虑的具体情况行动，并不保证未来会宣派或作出类似性质的股息或分派。

声明写道：“尽管本公司会定期考虑以适当方式回报价值予股东，但不保证未来会宣派或作出类似性质的股息或分派。”

这次为腾讯首次宣派中期股息，公司过去均在全年才会派息。

京东在另一份声明表示，和腾讯将继续保持互惠共赢的商业合作关系，包括现有的战略合作协议。

腾讯称，待分派的约4.57亿股京东集团A类普通股相当于后者已发行股份总数约14.7%；以京东港股周三收市价每股279.2港元（48.73新元），价值约1277亿港元。

腾讯表示，实物分派符合公司及股东的利益。公司投资策略的其中一方面为投资处于发展阶段的公司；支持及分享投资公司的增长；并于投资公司可为其未来计划自行筹集资金的适当时候退出投资。

声明写道：“董事会相信，京东集团现已达致此情况。”

腾讯周三收盘报443港元，过去一个月累计下跌逾一成。