中美贸易协议将到期 完成额不足六成

2021年接近尾声，中国对美进口仍然与贸易协议承诺水平相差很多，完成额不到六成。

据彭博社报道，在协议签订后的23个月里，中国从美国的进口额增加。然而，截至上月底，中国对美进口仍然比承诺的水平差了一大截。北京此前承诺在2021年底前，将累计进口额外2000亿美元（2722.86亿新元）的制成品、农产品和能源商品，现在的完成额只占目标的59%左右。

根据中国海关数据，彭博计算得出，中国企业11月从美国进口了价值136亿美元的制成品，农产品和能源产品。

中国对美进口的增长幅度远不如疫情导致的出口激增，破坏了两国为纠正双边贸易失衡所做的努力。今年中国对美贸易顺差有望创下纪录新高 今年1至11月，对美出口比进口高出3580亿美元。

贸易协议的批评者认为，协议条款，特别是购买承诺，从一开始就不现实。新冠疫情给全球商业带来的干扰更是雪上加霜。此外，中美双方都没撤销惩罚性关税措施，使价值数千亿美元的商品变得更加昂贵。

美国前驻华大使骆家辉本周说：“除非有清晰的行动转向信号显示，中国就强硬的经济和贸易政策做出承诺，否则我认为拜登政府很难降低或取消惩罚性关税”。

中美双方都表示，他们将继续就贸易协议进行讨论，美国贸易代表戴琪在10月曾说， 拜登政府将与北京方面直接接触，以敦促对方落实在贸易协议中做出的承诺。但是在上个月中美两国领导人视频会谈后，贸易问题并没有被提及。目前尚不清楚如果没有达成新协议，明年中国对大豆，飞机、天然气等产品的进口会发生什么变化。