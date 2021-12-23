稀土集团成立 中国稀土产业走向集约发展道路

中国稀土集团有限公司今天（23日）正式成立，稀土产业走上集约发展道路。

据中国央视新闻报道，中国稀土集团是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司引入中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司等两家稀土科技研发型企业，按照市场化、法治化原则组建的大型稀土企业集团。

组建后的中国稀土集团属于国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业，股权结构为：国务院国资委持有31.21%；中国铝业集团有限公司、中国五矿股份有限公司和赣州稀土集团有限公司分别持有20.33%；中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司分别持有3.90%。

中国央视的报道称，组建中国稀土集团，是遵循稀土产业历史发展规律的必然要求，是中国稀土企业从“小、散、乱、弱”无序发展状态走上兼并重组、集约发展道路的必然。同时，也是稀土行业绿色发展转型、实现高质量发展的客观需要。

美国《华尔街日报》本月初引述知情人士说，合并后的集团旨在进一步加强中国政府的定价权，避免中国公司之间发生内讧，并利用这种影响力削弱西方主导关键技术的努力。在与美国的紧张关系加剧之际，中国此举旨在保持在稀土这种战略金属全球供应链中的主导地位。