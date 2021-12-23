“国殇之柱”被移送至港大嘉道理中心

港大“国殇之柱”昨晚被白布围封，今早送至港大嘉道理中心。校委会声明称，雕像已日久老化，学校关注其带来的潜在安全问题。校委会并参考独立法律意见并进行风险评估，衡量了大学的整体利益，作出有关决定。

据《星岛日报》报道，港大校委会指出，大学从未批准任何个人或团体，在校园放置该雕像，学校亦有权随时采取适当行动处理。

声明指出，港大极为关注雕像状况欠佳所带来的潜在安全问题。此外，根据大学最近咨询的法律意见，校委会认为，如果继续容许该雕像于校园展示，会为大学带来触犯法例的风险。校委会已指示大学，在移除雕像后要妥善跟进，并就适当的安排，继续寻求法律意见。

“香港大学学生会学苑即时新闻”昨晚10时许在面簿（Facebook）上载相片，显示校园内的“国殇之柱”被围封，现场并有戴头盔的工程人员协助处理。约凌晨三时起，国殇之柱的部件被分别包上白色物料，并移上货柜。至大约六时，最后一件部件，即国殇之柱的底座亦被移走。

学生会学苑即时新闻在面簿引述消息人士指，校委会昨日就国殇之柱事宜召开会议，会上投票通过将国殇之柱移离香港大学校园；并指校方计划将国殇之柱存放于“安全地方”，并在“法律程序及情况”容许下，另行安排拥有人取回。