刘强东取代腾讯成京东第一大股东

腾讯将京东股份抛出后，京东集团第一大股东变为京东创始人刘强东。

据第一财经报道，腾讯2014年3月10日宣布入股京东，占京东上市前普通股15%。随后腾讯参与京东IPO认购，双方开展多层次合作。

京东2018年年报显示，腾讯持股京东17.8%，为京东第一大股东，拥有4.5%的投票权。自2014年腾讯首次投资京东至今，京东成功从PC向移动互联网转型，GMV实现了超过10倍增长。

今年7月，中国工信部启动“互联网行业市场秩序专项整治行动”，把网址链接的互联互通作为重点之一，即整治“恶意对其他互联网企业服务或产品的网址链接实施屏蔽等不兼容行为”。

微信11月29日发布关于《微信外部链接内容管理规范》的更新说明称，即日起开始对外部链接管理措施进行更新，在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接。行业人士认为此举是互联互通政策大背景下，腾讯集团方面姿态的释放。

京东集团2020年年报显示，截至2021年2月28日，京东集团有31亿1797万519股普通股流通在外计算，其中包括26亿7371万9668股A类普通股；及4亿4425万851股B类普通股。其中，腾讯通过黄河投资有限公司持股为16.9%，有4.6%的投票权；京东集团CEO刘强东持股为13.9%，有76.9%的投票权；沃尔玛持股为9.3%，有2.5%的投票权；员工持股平台Fortune Rising Holdings Limited持股为0.7%，有3.9%的投票权。

这也就意味着腾讯将京东股份抛出后，京东集团第一大股东变为刘强东。但在今年9月6日，京东宣布，京东零售CEO徐雷升任京东集团总裁，负责各业务板块的日常运营和协同发展，向京东集团董事局主席兼CEO刘强东汇报，刘强东将把更多的时间投入到长期战略设计、年轻CEO培养和乡村振兴事业中。

