雷诺汽车在华版图收缩 商用车合资企业将重组

雷诺与华晨在中国的合资企业因无力兑付债务而走向重整，给这家法国汽车制造商在中国市场本来就有限的存在构成又一打击。

据彭博社报道，雷诺周三宣布，鉴于该合资企业“无力履行其当前的财务义务，公司董事会已决定启动重整程序”。位于沈阳的这家合资公司生产金杯品牌的面包车，2017年在时任首席执行官戈恩（Carlos Ghosn）领导时期组建，雷诺持股49%。

在此之前，华晨汽车集团在一系列违约后已经进入司法重整程序。雷诺称，这家名为华晨雷诺金杯汽车有限公司的合资企业在中国的轻型商用车销量持续大幅下滑。

这家成立四年的合资企业如果关门，将是雷诺几年来在中国市场第二次遇挫。2020年，这家陷入困境的汽车制造商将其在另一家合资企业50%的股权转让给合作方东风汽车，收缩了本就有限的中国业务。

雷诺当时表示，将通过其他合资公司聚焦中国的面包车和电动汽车。这家汽车制造商还跟江铃汽车投资了一家电动汽车合资企业。

雷诺周三介绍，尽管华晨雷诺合资公司双方股东都大力支持，并实施了一系列运营改善措施，但中国轻型商用车市场已趋于疲软，华晨雷诺金杯继续面临困难。

华晨雷诺金杯今年前11个月中国销量同比下降35%，至约1.6万辆。而它的目标曾是年销量15万辆。雷诺周三在巴黎收盘基本持平，年迄今跌幅达18%。

雷诺首席执行官卢卡德梅奥（Luca de Meo）曾形容这家汽车制造商在中国的存在几乎为零。为扭转这一局面，该公司在8月份与中国最大的民营汽车集团吉利控股签署了一项谅解备忘录，将在中国联合推出雷诺品牌的混合动力汽车。

他们还将寻求在韩国销售汽车。在韩国，雷诺曾与三星有过历史超过20年的合资企业。