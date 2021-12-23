立讯精密在江苏建iPhone新厂

中国电子产品代工服务（EMS）大厂商立讯精密工业，据报正在江苏省昆山市建设代工美国苹果智能手机iPhone的新工厂。

据日经中文网报道，立讯精密的新工厂建设工地位于江苏省昆山市巴城镇经济开发区，占地28万5000平方米；新工厂的投资规模包括现有基地的改造在内达到110亿元人民币（约20亿新元）。

报道引述消息人士透露，立讯精密力争提升在苹果iPhone生产的市占率，目标是希望该公司生产新款iPhone产量可从2021年的约650万部，最快到明年提高到1200万至1500万部。这个扩产项目，就是立讯精密希望达成此目标其中一个重要的计划。

iPhone的组装原本由台湾的鸿海精密工业、和硕联合科技与纬创资通负责。但是，立讯精密今年1月从纬创资通正式完成收购大陆的iPhone生产基地，此前就已经派员进驻纬创在昆山的工厂，学习经手iPhone组装业务。而此次的新工厂建设，更旨在迅速从台湾厂商手中夺取份额。

立讯精密由曾在鸿海大陆工厂生产线工作的王来春设立。

有观点认为，苹果为了在全球实现稳定的业务运营，将降低对大陆的生产基地的依赖，但另一方面，苹果在大陆采取的行动是，希望启用更多的本地供货商，来优化给大陆本土的供应链及销售。

