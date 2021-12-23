英特尔称涉疆表述仅为合规而非表达立场

因要求供应商产品不得来自新疆而引发中国舆论批评后，英特尔公司发声明解释，称涉疆表述仅为合规，而非表达立场。

英特尔今早（23日）在“英特尔中国”微信账号上说：“对于由此给我们尊敬的中国客户、合作伙伴和公众带来的困扰，我们深表歉意。”

英特尔解释，公司的初衷是确保遵守美国法律，但这封信“在我们所珍视的中国合作伙伴中引起了诸多的疑问和顾虑，我们深表遗憾。”公司说，信中的关于新疆的段落只出于表述合规合法的初衷，并非它意或表达立场。

英特尔也说，公司尊重该问题在中国的敏感性，“作为一家跨国公司，我们置身一个不断发展变化和纷繁复杂的全球环境，我们应当以审慎的态度应对和处理。”

公司强调，他们对中国深怀敬意，也与中国有着长久的合作关系，包括在中国有超过36年的投资和深厚的合作，以及1万多名员工。

中国观察者网和彭博社早前报道，英特尔在官网以简体中文、繁体中文、英语、日文等多种语言向供应商写了一封公开信，表示“禁止任何形式的贩卖人口或非自愿劳工行为，如强迫劳动、债务劳工、契约劳工或奴役。”

据报道，中国自2015年起已是英特尔第一大营收来源地；2020年，该公司来自中国的营收为202.6亿美元（约276.5亿新元）。

《环球时报》前总编辑胡锡进昨天在观察者网发文批评英特尔成了美国企业界对华代表性的“嘴炮”，是“吃饭砸锅”的典型。

早前担任英特尔旗下品牌“酷睿”代言人的中国艺人王俊凯，昨天则通过工作室微博账号宣布，解除与英特尔品牌一切合作关系。 ​​​

英特尔也曾在今年4月发布的企业社会责任报告中说，在进行尽职调查后，已确认企业没有使用任何来自新疆地区的劳动力或采购货物或服务。