西安机场国内航班全部取消

由于疫情原因，中国西安咸阳国际机场的国内航班已全部取消。

据澎湃新闻报道，西安咸阳国际机场官网信息显示，除了个别国际航班还有进出港信息，中国国内航班进出港状态均显示“计划中”。

另据飞常准应用显示，截至12月23日早上10时，西安咸阳机场国内航班已全部取消，仅剩三班国际航班，分别是LJ171（济州岛-西安咸阳）已起飞、HY501（塔什干-西安咸阳）和LJ172（西安咸阳-济州岛）处于计划状态中。

陕西西安市12月22日召开疫情防控新闻发布会，暂停全市长途客运班线，但运送市民生活和防疫物资的货运车辆可以通行。出租车、网约车不得进入中高风险地区，也不得出市区运营。

据华商报报道，西安绕城高速已封闭，禁止车辆驶入高速。记者22日来到了西安绕城高速香王收费站。现场工作人员对准备驶入高速的车辆进行劝返。据了解，无论驾驶员是否持有核酸检测报告，均不准驶入高速。至于必要离开该如何处理，现场工作人员称目前还未有相关政策。

另据央视新闻12月21日报道，西安至多地火车停运或调整运行时刻。受疫情影响，连日来，西安至广州、东莞、银川、兰州、北京、成都、重庆及陕西省内多个方向铁路客流持续下降，铁路部门根据实际情况对部分列车采取停运措施或调整运行时刻。