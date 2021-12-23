金融四十人论坛：中国家庭财务状况愈发紧张

中国家庭的财务状况变得越来越紧张，越来越多的人转向消费贷款来补充增长速度慢于支出的收入。

据彭博社报道，北京智库中国金融四十人论坛的最新研究显示，中国家庭的偿债负担正在快速增加，影响着人们的消费和购房能力。

该论坛周二发表的文章分析了2008年至2019年的居民部门资金流量表，发现新增信贷已经超过社保流入，成为占比第二的流入项。

中国金融四十人论坛的研究员朱鹤和北京工商大学讲师王沈南在文章中写道，2015年之后居民部门的资金流出增量持续高于资金流入增量，偿本付息支出快速增加至2019年的7.97万亿元人民币（1.70万亿新元）。他们的研究显示，偿本付息支出在2008年还不到1万亿元，而在2019年首次超过了新增贷款。

作者写道：“债务扩张会通过刚性增加的偿债支出，让居民部门面临越来越大‘入不敷出’的压力。”新增信贷的增长受到购房贷款和消费贷款的推动。

根据中国央行9月份的一份报告，截至 2020 年末，中国人均个人消费贷款余额为3.51万元人民币，同比增长11.8%；其中不含住房贷款的个人消费贷款余额1.07 万元，同比增长7.9%。

根据中国金融四十人论坛的文章，政府应改善居民部门金融资产的投资回报水平，改善收入分配，并考虑通过定向降息等方式以降低居民部门的偿本付息支出。

不过，文章认为，无论是从负债与GDP的比率、负债收入比还是资产负债率来看，没有证据表明中国居民部门的债务规模处于过高水平。文章称，中国居民部门负债与GDP的比率为61.3％，高于新兴经济体52.8％的平均水平，但低于发达经济体79％的平均水平。