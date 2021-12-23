中国确定猪牛羊等肉类自给率目标

中国确定了实现猪肉生产几乎完全自给自足的长期目标，这意味着中国将继续吸收全球粮食供应，来喂养世界上最大的猪群。

据彭博社报道，中国的猪肉消费量占到全球总量的一半。农业部介绍，中国的目标是，到2025年，猪肉自给率保持在95％左右，牛羊肉自给率保持在85%左右，奶源自给率达到70%以上，禽肉和禽蛋保持基本自给。

分析认为，这些目标可能会促进喂养猪牛和家禽所需大豆及饲料谷物的进口。中国已经是全球最大的大豆和玉米进口国，过去两年的购买量达到前所未有的水平，以饲养从非洲猪瘟中恢复过来的猪群。由于投资者也对供应感到担忧，中国的购买热潮引发了全球价格的上涨。

中国农业信息服务提供商Sitonia Consulting的联合创始人兼市场研究主管弗里德里希（Darin Friedrich）说：“在可预见的未来，随着中国开始优先考虑国内肉类和乳制品的生产，饲料谷物的进口可能保持高位。”

自给率目标至少在2020年就已经提出。提出这些目标的背景是，三年前发生的非洲猪瘟导致中国生猪存栏量减少近一半，肉类进口激增，猪肉价格创出新高。这加快了实现生猪生产现代化和削减成本的行动。

如今，全国生猪存栏已经恢复到六年高点，比疫情爆发前高出17％。大连生猪期货今年下跌约50％，凸显出中国生猪养殖业声名狼藉的盛衰周期。

自给率目标是中国一系列确保肉类供应和价格稳定措施的一部分。农业部表示，未来一段时期，畜产品消费仍将持续增长，但玉米等饲料粮供需矛盾突出，大豆等严重依赖国外进口。