吉林放开全省所有城市落户限制

中国吉林省提出放开全省所有城市落户限制，此前，江西省、青海省和广东省都颁布了类似的政策。

据澎湃新闻报道，吉林省政府12月23日公布了《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展实施方案》的文章。

吉林省公布的方案显示：第七次人口普查显示，该省既有生育率降低、老龄化加剧等全国人口发展普遍规律，又有自身特点和有利因素，人口再生产类型从“高出生、低死亡、高增长”转向“低出生、低死亡、负增长”趋势，人口规模有所减少，但人口平均受教育程度较高，劳动力总量较充裕，仍然保持着人口红利期的发展势能。

在“落实三孩生育政策”部分，上述方案明确：全面放开全省所有城市落户限制，省外户籍夫妇按政策生育子女在吉林省落户的，即可获得市民待遇。

今年早些时候，江西省印发《关于促进劳动力和人才社会性流动体制机制改革的实施意见》。《意见》明确，要全面放开全省城镇落户条件，全面取消城市落户限制，以具有合法稳定住所（含租赁）或合法稳定就业为户口迁移的基本条件，取消参加社保、居住年限、就业年限等限制。

青海省发改委6月宣布：今年青海将持续推进以人为核心的新型城镇化，全面放开城市落户限制，根据相关规定允许在城市拥有合法稳定住所的常住人口及其共同居住生活的配偶、未婚子女、父母等在当地申请落户，推动落实城市落户“零门槛”。

广东省政府12月20日印发《广东省新型城镇化规划（2021-2035年）》提出，将全面放开放宽落户限制。到2035年，全面取消除个别超大城市中心城区外的城市落户限制，基本实现人口自由落户。