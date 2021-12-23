张文宏团队：加强针混打对奥密克戎更有效

复旦大学附属华山医院张文宏率领的团队发现，混打加强针对奥密克戎更有效。

据上观新闻报道，张文宏团队今天公布加强免疫对奥密克戎毒株的研究成果：在两针灭活疫苗基础上，同源和异源（通俗理解为混打）的第三针加强分别将人体对于毒株的中和能力提升了8.07倍和15.87倍。同时，对于疫苗原始株的中和抗体滴度提升了4.24倍和21.31倍。这提示，加强针对变异株都有效，混打加强针更有效。

相关成果正式刊发在核心期刊《Emerging Microbes & Infections》（《新生微生物与感染》）。这也是中国首篇经同行评议的疫苗加强接种对于奥密克戎株免疫评估结果。上述研究结果与团队前不久发表在核心期刊《Cell Research》（《细胞研究》）上的结果相符，均提示第三针加强可有效提升包括对于原始株和变异株的中和能力。

国家传染病医学中心（复旦大学附属华山医院）团队近日快速响应，在全球范围内首次评估两针灭活疫苗接种受试者，第三针同源加强受试者及第三针重组蛋白疫苗异源加强受试者血清对奥密克戎的中和能力。研究结果显示：在灭活疫苗同源第三针加强14天后，血清中对疫苗原始株、德尔塔株以及奥密克戎株的中和抗体滴度分别提升到285.6、250.8 和48.73。如果用重组亚单位蛋白苗异源第三针加强14天，血清中对原始株、德尔塔株以及奥密克戎株的中和抗体滴度分别提升到1436、1501 和95.86。

团队艾静文医生告诉记者：这提示无论是何种类型第三针加强后，血清标本对奥密克戎株的中和抗体滴度阳性率均达到了100%。意味着三针加强策略可以提供一定程度的保护，但其中抗体的水平也存在差异。

奥密克戎自11月26日被世卫组织命名并列为“风险等级最高的新冠病毒变异株”后，不到四周已占美国新增感染数字的大约73%。英国大部分地区，变异毒株的感染数量正以每48小时内即翻倍的速度蔓延。

国际领域专家认为，自然感染建立的免疫屏障正被变异株跨越，此前研究也显示，辉瑞疫苗第三针加强接种后，血清中奥密克戎株的中和抗体滴度较原始株下降了约6倍。

已有中国与国际数据均显示：奥密克戎变异株传播速度远高于德尔塔，虽然致病力可能会略低于德尔塔株，但仍会在部分病例中引起重症。疫苗加强接种可以部分抵消病毒变异带来的加速传播，但是保护率仍然较德尔塔病毒有所下降。

张文宏研究团队得出结论：强化公共卫生与社会措施（PHSM）以及第三针疫苗加强接种，是全球能形成群体对奥密克戎变异株防疫屏障的最好策略，后续如病毒进一步变异，不排除可能进入与流感病毒疫苗接种类似的防控策略，通过加大疫苗接种频度应对病毒变异。