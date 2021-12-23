调查：八成在华韩企认为遭遇差别待遇

韩国经济团体“全国经济人联合会”（简称全经联）昨天发布的一份调查结果显示，约八成在中国发展的韩国企业认为投资环境较十年前恶化，在管制和支援政策上受到差别待遇。

据韩联社报道，全经联对在华发展十年以上的131家企业进行中国营商环境调查。结果显示，受访企业的85.5%认为今年当地投资环境较十年前恶化。对于其理由，回答“政府风险”占38.1%，其后依次为“中方区别对待国内外企业”（20.5%），“中美贸易争端加剧”（18.2%），“中方加强环境监管”（15.2%），“在华生产成本上升”（8%）。

七成在华企业对中国政府推出的各种监管政策持有消极态度。80.9%的企业预测，未来五年中国政府将维持现施政基调，力推共同富裕政策。八成企业认为与本土企业相比，韩企受到差别待遇。具体来看，在审批程序方面遭遇差别的占49.6%，营业限制、环境监管、税制和金融支援等列在其后。

对于若将在华业务转移其他地区时的首选地，东南亚和印度等韩国的新南方政策伙伴国家占67.2%，有意重返韩国的比重仅为13%。

41.2%的企业认为，为了活跃韩中商业活动，两国领导人之间穿梭外交最为必要，其后依次为“推动韩中自贸协定服务投资后续谈判早日谈妥”（24.4%）、“中方考虑市场情况循序渐推进环保政策”（21.4%）等。

