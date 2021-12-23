中国国务院要求保持人民币汇率基本稳定

中国国务院会议要求采取跨周期调节措施，推动外贸稳定发展，其中包括保持人民币汇率基本稳定。这与近期人民币中间价连续弱于预期发出的明确阻升信号保持一致，汇率稳定的政策偏好意味着短期升值空间有限。

据彭博社报道，中国国务院常务会议内容要求：“保持人民币汇率基本稳定，鼓励银行有针对性开展远期结售汇业务，提升外贸企业应对汇率风险能力。”会议称，当前外贸面临不确定不稳定不平衡因素增多，要做好跨周期调节，助努力保订单、稳预期，促进外贸平稳发展。

中国金融监管部门长期推动银行及企业贯彻风险中性原则，通过远期等衍生品工具进行套保，管理汇率风险敞口。中国央行和外汇局官员今年也多次公开重申上述立场。不过，在国务院层面直接对远期结售汇业务发声，仍属罕见，显示出人民币大幅升值后，外贸领域汇率风险问题受到更高层关注。

巴克莱银行驻新加坡的宏观和外汇策略师张蒙在采访中说：“政府还是希望人民币由市场驱动，企业保持理性，不要过于囤积外汇。”本月来企业结汇压力偏大加上北上资金加持，人民币面临升值压力，对此央行上调外汇存款准备金率并使用明显弱于市场预期的中间价，释放其正密切关注人民币快速走强的信号。

今日中间价小幅调强0.08%至6.3651元，市场预测均值为6.3598元。连续14天偏弱追平了今年2月初创下的纪录，也是2018年6月彭博开始正式发布中间价预测以来的最长纪录。

国务院新闻发布后，境内外人民币一度小幅走弱，其后再度回到平盘附近，其中境内报6.3704元，离岸报6.3762元。此前多位交易员称，境内市场客盘结汇仍然偏多，不过在6.37元附近有少数中资大行报价买入美元，使得人民币无法进一步走升。

本月以来，对于市场供求和一篮子汇率变化带来的升值压力，中间价体现均不及预期，且频现大幅偏离预测均值的情况，其中12月10日弱于均值179个点，年底之前人民币汇率或已经没有更多升值空间。

对于中间价连续偏弱引导，瑞穗银行首席亚洲外汇策略师张建泰认为：“就是不让人民币突破6.35元。”短期内中间价还是以临时调控为主，逆周期因子回归的可能性不大，因该机制持续时间较长，而一旦引入贬值方向逆周期因子，明年若人民币贬值压力回归，人民币将会面临更大的贬值风险。

此前，交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟在报告中说，逆周期因子仍在央行工具箱之中。丰业银行策略师高奇在采访中说，虽然今天中间价偏弱比较明显，但昨天的中间价和市场预期相差不大，所以很难说中间价模型是否已经调整，还需要再观察一段时间。

人民币一度于12月9日突破年内前高，不过央行连续施以重手进行预期引导，包括年内二度调升外汇存款准备金率等，此外在降准之后商业银行也调降了贷款市场报价利率。不过受强劲的贸易顺差支撑，叠加人民币年底之前季节性的结汇需求，从供求比看人民币仍偏向升值。

