中共原防范邪教办公室副主任彭波对受贿指控认罪

中共中央防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任彭波今天（23日）就受贿案出庭面控，并在庭上认罪悔罪。

据中国央视新闻报道，检察院起诉指控彭波从2006年至2021年，利用担任中共中央对外宣传办公室网络新闻宣传局副局长、网络新闻协调局局长、网络新闻应急事务局局长、国家互联网信息办公室专职副主任、中央防范和处理邪教问题领导小组办公室副主任等职务便利，以及职权或者地位形成的便利条件，为他人在促成诉讼和解、拓展网络业务、违规办理土地转让手续等方面提供帮助，直接或者通过其亲属非法收受他人所送财物折合人民币共计5464万余元（人民币，1167万新元）。

检察机关提请以受贿罪追究彭波的刑事责任。审理这起案件的江苏省无锡市中级人民法院之后宣布择期宣判。

中国官方今年3月宣布，彭波因涉嫌严重违纪违法，而接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

中央纪委国家监委网站8月再公布，彭波被开除党籍，并批评彭波理想信念坍塌、对党不忠诚，背离中共中央关于开展网上舆论斗争的决策部署，放弃对互联网阵地的管理，公器私用、靠网吃网，对抗组织审查，搞迷信活动。

彭波也被指大搞权钱交易，为亲属经营活动谋取利益，并利用职务便利为他人在企业经营等方面谋取利益，并非法收受巨额财物。