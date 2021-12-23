港两医学院研究：三剂科兴抗体水平不足以抵抗奥密克戎

香港大学和香港中文大学两所大学的医学院展开的最新研究发现，接种辉瑞复必泰或科兴疫苗的人士，在接种第三剂复必泰疫苗后，抗体水平足以抵抗奥密克戎冠病变异株，但如果三剂都是科兴疫苗，则不会有足够的抗体水平，来抵抗奥密克戎。

据香港大学官网今天（23日）发出的新闻稿，研究结果显示，接种两剂复必泰或科兴疫苗后，杀灭（中和）奥密克戎变异株的抗体反应非常低。

已接种两剂复必泰疫苗的人士，在接种第三针复必泰疫苗后，其抗体水平足以抵御奥密克戎变异株，而已接种两剂科兴疫苗的人士，在接种第三针科兴疫苗后，抗体水平却无法提供足够保护。

领导研究团队的中大医学院呼吸系统科讲座教授许树昌，呼吁符合接种资格但还没接种两剂疫苗的人士尽快接种。许树昌说：“奥密克戎变异株传染力极强，倘若一旦在香港社区传播，未接种疫苗而属于高危群组的人士，包括长者及长期疾病如糖尿病、高血压患者将会首当其冲。他们感染病毒并患上重症的机会极高。”

另一名领导研究团队的港大医学院公共卫生学院病毒学讲座教授裴伟士（Malik Peiris）也建议，已接种两剂复必泰或科兴疫苗的人士，应于接种第二剂后大约六个月注射第三针复必泰疫苗，以确保其抗体水平足以抵抗奥密克戎病毒株。