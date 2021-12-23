中国要求减少元旦春节期间人员流动聚集

在冠病本土疫情反弹的背景下，中国官方要求减少元旦和春节“两节”期间人员流动和聚集。

据新华社今天（23日）报道，中共中央办公厅和国务院办公厅印发了《关于做好2022年元旦春节期间有关工作的通知》，强调毫不放松做好疫情防控工作，坚决防止疫情反弹蔓延；加强口岸城市疫情防控，严格落实人、物、环境同防和空港口岸分流措施，加强进口冷链食品市场监管，严防境外疫情输入；加强疫情监测预警，强化旅途、餐饮、公园景区、商场超市等重点环节和场所疫情防控。

通知也强调统筹安排春运工作，保障群众平安有序出行，严格交通运输疫情防控要求，按照引导错峰出行、降低旅途风险、加强人员防护的原则，组织做好春运工作；加强重点时段、热点路线运力供给，优化运输方式衔接、客运枢纽服务、防疫检查站点设置，减少车辆拥堵、人员聚集；落实健康码全国“一码通行”，保障老年人等特殊群体在智能化条件下的出行；针对极端天气做好应急准备，防止发生大范围旅客、车辆滞留。

中国官方呼吁自觉反对餐饮浪费、铺张奢侈，严格家教家风，坚决抵制大操大办、高额彩礼、厚葬薄养、封建迷信、不文明祭扫等不良习俗，并强调严肃惩治违规发放津贴补贴或者福利，注意纠治快递送礼、收送电子红包、“不吃公款吃老板”等隐形变异行为。文件也强调，加大对困难群体取暖补助力度，确保群众温暖过冬。